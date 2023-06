Coloque as meias em evidência no seu look

Quase não notadas, às vezes até esquecida ou tratada com desleixo. As meias já tiveram períodos bem em baixa. Porém uma febre que pegou os fashionistas graças aos desfiles internacionais, na temporada inverno 2023, tem elevado o status fashion delas. Elas começaram a protagonizar os looks e até as esportivas brancas foram combinadas com sapatos clássicos (pode esquecer o tênis). A label italiana Prada é uma das responsáveis por trazer esse frescor atual para as meias, propondo misturas inusitadas entre o sportwear e itens clássicos sofisticados. E esse é um ponto de partida para trazer todos os modelitos desse acessório para jogo. Estão valendo também as meias calças rendadas, as ¾ com sapatos sociais pesados, ou coloridas mais sandálias esportivas. A versão mais ousada é a meia esportiva com salto, caso seja usada com um sapato mais baixo tipo sapatilha já ganha ares retrô. Escolhemos três versões que podem conquistar seus pés.