Com fim do The Voice, qual será o destino de Fátima Bernardes na Globo?

A apresentadora Fátima Bernardes. Crédito: João Miguel Júnior/TV Globo

"Uma espécie de Conversa com Bial, mas com um toque feminino e acolhedor da Fátima". Segundo a coluna de Lucas Pasin, do Uol, esta é a definição do novo programa de Fátima Bernardes, Assim Como a Gente, previsto para estrear na segunda quinzena de outubro no GNT e no Globoplay.



Gravado nos Estúdios Globo, Fátima receberá dois convidados para uma conversa informal. Além da apresentadora, pessoas na plateia poderão fazer perguntas aos convidados. A ideia é que descubram coisas em comum ou histórias de vida parecidas entre as celebridades e os anônimos.

Ludmilla e Lulu Santos já gravaram participações. A primeira temporada, gravada neste mês de agosto, traz 10 episódios de 60 minutos, que ficarão no ar no GNT até dezembro, exibidos sempre às quintas-feiras.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras — que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração — com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro”, disse Fátima, após ser anunciada como nova apresentadora do GNT

Para encarar o novo desafio, Fátima chamou profissionais com quem trabalhou no Encontro - alguns produtores que não se mudaram para São Paulo para a nova fase do programa com Patrícia Poeta.

Ainda segundo a coluna de Pasin, a Globo já teria sinalizado interesse em exibir a atração na TV aberta, e também em fazer uma segunda temporada logo após a estreia.