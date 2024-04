PATRIMÔNIO CULTURAL

Com participação de Carlinhos Brown, Fantástico vai homenagear o legado do Olodum

Considerado um verdadeiro patrimônio da cultura baiana, o Olodum completa 45 anos de existência em abril e receberá uma homenagem especial no programa Fantástico deste domingo (7). Durante entrevista conduzida pelo repórter Chico Regueira, gravada e na Rua Santa Isabel, em Salvador, a atração da TV Globo exaltar o legado artístico, histórico e social do Olodum, além de recontar os principais momentos da história do grupo.

O destaque da reportagem especial fica por conta da participação do cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown, que irá falar sobre a relevância do Olodum para a Bahia, o Brasil e o mundo. “Esse ‘um’ de Olodum vem com uma força enorme. Vem com essa ideia unitária, de que nós podemos ser mais unitários nas nossas dores, nas nossas conquistas. Nós somos um Brasil que não pode de forma nenhuma se separar, mas pode sim reivindicar melhores momentos”, ressalta Brown.