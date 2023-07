Com shows gratuitos, Ivete vai rodar o país em turnê comemorativa

A turnê comemorativa de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo contará com vários shows gratuitos a partir de dezembro. A cantora baiana levará uma mega estrutura para as principais capitais do país, segundo a jornalista Keila Jimenez, do Portal R7.



O anúncio oficial da celebração, que terá patrocínio de grandes marcas brasileiras, deve acontecer em breve, apurou a jornalista.



Os 30 anos de carreira de Ivete serão celebrados com um super projeto especial no segundo semestre deste ano: o "Ivete 3.0", que terá parceria com a plataforma de vídeos TikTok.