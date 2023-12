Comentaristas da Globo News discordam e discutem ao vivo

"Não é verdade que Milei proibiu manifestações de protesto. Isso não aconteceu. Todo mundo pode se manifestar nas praças, nas calçadas, nas ruas etc. O que foi proibido foram os piquetes, que na Argentina são um tipo de manifestação que visa barrar as cidades (...) Nas… pic.twitter.com/HXHTUmcWGF

"O que queria me referir é nessa questão da restrição das manifestações, porque não é verdade que Milei proibiu manifestações de protesto. Isso não aconteceu. Todo mundo pode se manifestar nas praças, nas calçadas, nas ruas etc. O que foi proibido foram os piquetes, que na Argentina são um tipo de manifestação que visa a barrar as cidades", começou Magnoli.

Ele continuou e disse que, na verdade, os piquetes foram proibidos. "Usa-se, inclusive, queima de pneus no meio das ruas. Nas democracias do mundo desenvolvido, não se pode fazer piquetes. O que está proibido [na Argentina] são métodos violentos de se interromper a circulação na cidade", completou.

Magnoli fez sua tréplica ao dizer que estava no programa como sociólogo. "Não me digo jornalista. Em segundo lugar, não disse que alguém disse aqui que foram proibidas as manifestações. O que eu disse é que foi restringido um tipo específico de manifestação, proibido em todas as democracias avançadas".