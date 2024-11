METABOLISMO

5 chás termogênicos com canela para inserir na dieta

Aprenda a preparar bebidas quentes que ajudam a acelerar o metabolismo naturalmente

Adicionar bebidas quentes à alimentação diária pode ser uma maneira eficaz de estimular o metabolismo. A canela, em especial, possui propriedades termogênicas que auxiliam na queima de calorias e no controle dos níveis de glicose no sangue. Para aproveitar suas vantagens, confira 5 chás termogênicos para inserir na dieta!

Chá de canela com laranja

Ingredientes

Modo de preparo

Chá de canela com gengibre e limão

Ingredientes

Modo de preparo

Chá de canela com hibisco e cravo-da-índia

Ingredientes

Modo de preparo

Aqueça a água em uma panela em fogo médio até começar a formar pequenas bolhas no fundo, antes de ferver. Acrescente a canela e os cravos-da-índia e deixe em infusão por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Em seguida, desligue o fogo e adicione as flores de hibisco, deixando a mistura descansar por mais 5 minutos com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de laranja. Sirva ainda quente.