5 receitas com oleaginosas para incluir na dieta

Aprenda a preparar pratos gostosos e saudáveis para ajudar a emagrecer

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 11:36

Bolo de banana com nozes

As oleaginosas, como a castanha-de-caju, o amendoim e as nozes, contêm vitaminas e gorduras vegetais que trazem uma série de benefícios ao corpo. Com frequência, elas aparecem nas dietas como aliadas para quem deseja perder peso, promovendo saciedade e ajudando a reduzir o risco de doenças.

“Elas regulam os níveis de colesterol, reduzindo o LDL (colesterol ruim) e aumentando o HDL (colesterol bom), prevenindo arteriosclerose e hipertensão, contribuindo para um coração e um cérebro mais saudáveis”, explica a nutricionista Natália Colombo.

Confira, a seguir, 5 receitas saborosas e simples de fazer para você incluir no seu dia a dia e aproveitar os benefícios das oleaginosas.

Bolo de banana com nozes

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

2 xícaras de chá de leite desnatado quente

1 xícara de chá de óleo de milho

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

150 g de nozes trituradas

1 banana amassada

3 ovos

Óleo de milho para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Nozes a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas, o açúcar mascavo, a banana amassada, o óleo de milho e bata por 4 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o fermento químico e misture. Despeje sobre a mistura reservada e mexa para incorporar. Junte o leite quente e as nozes e misture.

Unte uma forma de bolo inglês com óleo de milho e enfarinhe com farinha de trigo integral. Disponha a massa sobre ela, polvilhe com as nozes e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Biscoito de castanha-de-caju

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de café de leite integral

1 xícara de chá de castanha-de-caju

1 ovo para pincelar

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Castanha-de-caju triturada para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a castanha-de-caju e triture até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione o leite, o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo integral e misture até obter uma consistência homogênea.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com o ovo e decore com as castanhas-de-caju. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Farofa de castanhas e sementes

Ingredientes

100 g de sementes de girassol sem casca

100 g de nozes

100 g de amêndoas

100 g de castanha-do-pará

50 g de sementes de gergelim

100 g de linhaça moída

1 xícara de chá de quinoa em flocos

100 g de farelo de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as sementes de girassol, as nozes, as amêndoas e as castanhas-do-pará e bata até obter uma farofa. Transfira para uma panela, adicione as sementes de gergelim, a linhaça, os flocos de quinoa e o farelo de aveia e misture. Leve ao fogo médio para tostar levemente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pasta de amendoim

Pasta de amendoim

Ingredientes

1 kg de amendoim sem casca

3 colheres de sopa de leite em pó

3 colheres de sopa de óleo de coco

3 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o amendoim e bata até obter uma farofa. Após, coloque a farinha de amendoim em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer por 5 minutos, sem parar de mexer. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o leite em pó, o óleo de coco, a água e o mel e misture até obter um creme. Transfira a mistura para o liquidificador, acrescente a farinha de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente com tampa e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Arroz de castanhas com filé

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 tomate sem sementes e picado

2 cebolas descascadas e picadas

500 ml de vinho branco seco

300 g de filé mignon cortado em cubos

300 g de arroz integral

1 xícara de chá de castanha-de-caju picada

1 xícara de chá de castanha-do-pará picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo