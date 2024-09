Edicase Brasil

5 receitas de carne de panela que vão te surpreender

Carne de panela com legumes

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione os pedaços de carne e doure todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino, louro e alecrim. Coloque as batatas, as cenouras, o extrato de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e cozinhe por mais 10 minutos, com a panela destampada e em fogo médio, até os legumes ficarem macios e o molho engrossar. Sirva em seguida.