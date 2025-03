comida

5 receitas de torta de liquidificador para o almoço

Aprenda a preparar opções deliciosas para variar o cardápio, utilizando os ingredientes que você tem na geladeira

Torta de frango com milho-verde Crédito: Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock

As tortas de liquidificador são a opção ideal para quem deseja um almoço rápido, prático e saboroso. Compostas por uma massa leve e combinadas com recheios variados, elas são perfeitas para aproveitar os ingredientes da geladeira ou, ainda, dar asas à imaginação e transformar qualquer alimento simples em protagonista de uma torta. >

Abaixo, confira 5 receitas de torta de liquidificador para o almoço! >

Torta de frango com milho-verde

Ingredientes

Massa >

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

395 g de milho-verde

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o frango desfiado, o tomate e o milho-verde e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. >

Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Torta de atum

Ingredientes

Massa >

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

360 g de atum sólido ao natural escorrido

395 g de milho-verde

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e orégano a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque os ingredientes do recheio e misture. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Torta de brócolis

Ingredientes

Massa >

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

2 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos e picados

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de requeijão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o queijo parmesão e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por 4 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, junte o queijo muçarela ralado e o requeijão e misture. >

Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Torta de tilápia com tomate Crédito: Imagem: Giideon | Shutterstock

Torta de tilápia com tomate

Ingredientes

Massa >

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

300 g de filé de tilápia picado

2 tomates sem sementes e picados

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

200 ml de creme de leite

100 g de queijo parmesão ralado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em um recipiente, coloque a tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte a tilápia e refogue até ficar branca. Por último, coloque os tomates e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve. >

Em um recipiente, coloque o creme de leite e o queijo parmesão ralado e misture. Despeje a mistura sobre o peixe e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha metade da massa sobre ela e cubra com o recheio. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Dica: sirva decorado com cebolinha picada. >

Torta de palmito

Ingredientes

Massa >

3 ovos

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

300 g de palmito picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de requeijão

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho, o queijo parmesão e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Junte o palmito, o tomate e a ervilha e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo, coloque o requeijão e o queijo parmesão ralado e mexa para incorporar. >