Publicado em 11 de outubro de 2024 às 19:23

Panqueca de carne moída Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

O Dia das Crianças é uma data especialmente dedicada à celebração da alegria que caracteriza a infância. Nesta ocasião tão especial, proporcionar momentos memoráveis e repletos de carinho é essencial. Uma maneira encantadora de fazer isso é por meio da culinária, uma atividade que une sabores, aprendizado e diversão. Por isso, confira 5 receitas deliciosas e práticas para o Dia das Crianças e torne a festa ainda mais saborosa para os pequenos. Confira!

Panqueca de carne moída

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

4 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Recheio

2 colheres de sopa de cebola picada

300 g de carne moída

1 tomate picado

70 g de extrato de tomate

200 g de creme de leite

Azeite e sal a gosto

Montagem

400 g de molho de tomate

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Acrescente o tomate picado, o extrato de tomate, o sal, o creme de leite e misture. Cozinhe por 5 minutos e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, os ovos, o óleo, o leite, o sal e misture até obter uma massa homogênea. Unte a frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, coloque uma porção de massa na frigideira e espalhe. Doure os dois lados da panqueca. Repita o procedimento com toda a massa.

Montagem

Coloque o recheio de carne moída no centro da panqueca e enrole. Repita esse processo com todos os discos de panqueca. Depois, transfira as panquecas para uma travessa, regue com o molho de tomate e salpique com o queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 5 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de Chuva

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o fermento em pó. Em outra tigela, bata o ovo e misture com o leite e a essência de baunilha. Adicione essa mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com a ajuda de duas colheres, pegue pequenas porções da massa e coloque cuidadosamente no óleo quente.

Frite até que os bolinhos fiquem dourados, virando-os para ficarem uniformemente fritos. Retire os bolinhos com uma escumadeira e coloque-os sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Enquanto ainda estiverem quentes, polvilhe com uma mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

Pavê de Morango

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

500 ml de leite

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de bolacha maisena

2 xícaras de chá de morangos picados

1/2 xícara de chá de leite para umedecer as bolachas

Morangos inteiros para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o amido de milho em 500 ml de leite. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite com o amido de milho e a essência de baunilha. Leve ao fogo médio, mexendo constantemente até o creme engrossar. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite, misturando bem. Deixe esfriar e reserve.

Em uma travessa, faça uma camada de bolachas maisena levemente umedecidas no leite. Coloque uma camada de creme por cima das bolachas. Adicione uma camada de morangos picados sobre o creme. Repita o processo até finalizar os ingredientes. Na última camada, cubra com creme e decore com os morangos inteiros. Cubra e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Frango frito crocante Crédito: Imagem: kckate16 | Shutterstock

Frango frito crocante

Ingredientes

6 coxas de frango

6 sobrecoxas de frango

5 dentes de alho picados

Sal, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

500 g de farinha de trigo

4 ovos batidos

1/4 de xícara de chá de água

500 g de farinha de milho flocada

400 g de cereal de milho triturado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas e as sobrecoxas de frango e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Misture e reserve por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e tempere com sal, páprica e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture o ovo batido com a água e reserve.

Passe os pedaços de frango na farinha de trigo e, depois, na mistura de ovos. Em seguida, passe na farinha de milho flocada e molhe na mistura de ovos mais uma vez. Por fim, cubra os pedaços de frango com o cereal de milho.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pedaços de frango até ficarem dourados. Coloque-os em papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

Espaguete com almôndegas

Ingredientes

Almôndega

500 g de carne moída

1 ovo

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de orégano

Azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

250 g de macarrão tipo espaguete

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

680 g de molho de tomate

1/2 xícara de chá de água

Manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Almôndega

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da almôndega e misture até ficar homogêneo. Com as mãos, pegue porções de massa e modele em formato de bolinhas. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as almôndegas até ficarem douradas e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o macarrão. Cozinhe até a massa ficar al dente . Desligue o fogo, escorra o macarrão e reserve.