5 receitas fáceis e deliciosas de pão de queijo

Aprenda a preparar opções saborosas e diferentes desse típico pãozinho mineiro

Portal Edicase

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 15:00

Pão de queijo de batata-doce roxa Crédito: Imagem: About64 | Shutterstock

O pão de queijo é um dos petiscos mais adorados do Brasil, famoso por sua textura macia e irresistível. Ideal para o café da manhã ou lanche da tarde, ele conquista o paladar de gerações e é conhecido por sua versatilidade. E o melhor de tudo: sua preparação é rápida e fácil, o que o torna uma opção atrativa para quem deseja economizar tempo na cozinha sem abrir mão do sabor. A seguir, confira como preparar diferentes versões desse delicioso pãozinho mineiro!

Pão de queijo com batata-doceroxa

Ingredientes

500 g de batata-doce roxa descascada e cozida

1 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de água

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as batatas-doces e, com o auxílio de um garfo, amasse. Adicione os demais ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo frito

Ingredientes

1 1/5 de xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento biológico em pó

3 ovos

400 g de queijo meia cura ralado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o fermento biológico e o queijo e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os pães de queijo sobre ela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Pão de queijo com gotas de chocolate

Ingredientes

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

4 xícaras de chá de polvilho azedo

1 1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de gotas de chocolate

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo e o polvilho e misture. Aos poucos, junte o creme de leite e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Pão de queijo com calabresa Crédito: Imagem: rocharibeiro | Shutterstock

Pão de queijo com calabresa

Ingredientes

150 ml de leite

150 ml de água

150 ml de óleo

500 g de polvilho azedo

3 ovos

200 g de queijo muçarela ralado

3/4 de xícara de chá de calabresa picada e refogada

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a água e o óleo e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho e o sal e misture. Aos poucos, despeje o leite sobre o polvilho e mexa para incorporar. Acrescente os ovos, o queijo muçarela e a calabresa e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Enroladinho de pão de queijo

Ingredientes

500 g de polvilho doce

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá óleo

2 ovos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

10 salsichas aferventadas e cortadas ao meio

Sal a gosto

Farinha de trigo para polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Em um recipiente, coloque o polvilho, despeje a mistura sobre ele e mexa para incorporar. Acrescente os ovos e o queijo muçarela e misture até obter uma massa homogênea. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra com o auxílio de um rolo.