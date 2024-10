5 receitas incríveis de pastel para fazer em casa

5 receitas incríveis de pastel para fazer em casa

Veja como preparar opções deliciosas e fáceis para aproveitar com a família

Portal Edicase

Publicado em 5 de outubro de 2024 às 12:23

Pastel de carne Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock

O pastel é uma comida muito apreciada pelos brasileiros, presente em feiras, lanchonetes e até eventos especiais. Ele é famoso por sua massa crocante e recheios variados. Pode ser frito ou assado, dependendo da preferência, e sua versatilidade permite que seja adaptado para diferentes gostos e dietas. Por isso, a seguir, confira como preparar 5 receitas incríveis de pastel!

Pastel de carne

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água morna

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de cachaça

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para trabalhar a massa

Óleo para fritar

Recheio

1 kg de carne bovina moída

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

2 tomates sem sementes e picados

2 dentes de alho amassados

1 maço de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o tomate e a carne moída e refogue até secar toda a água. Desligue o fogo e adicione cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino e misture. Depois, corte a massa no tamanho que desejar, recheie e feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Pastel de banana

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água morna

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de cachaça

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para trabalhar a massa

Óleo para fritar

Recheio

4 bananas-nanicas maduras cortadas em rodelas

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de canela em pó

1 1/2 colher de sopa de amido de milho diluído em 2 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, cozinhe por 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o amido de milho diluído e mexa. Cozinhe por mais 2 minutos. Transfira para um recipiente e aguarde esfriar.

Corte a massa no tamanho que desejar, recheie e feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida .

Pastel de bauru

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de água morna

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de cachaça

1 colher de chá de sal

Farinha de trigo para trabalhar a massa

Óleo para fritar

Recheio

100 g de presunto fatiado

100 g de queijo muçarela fatiado

2 tomates fatiados

Orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Abra um buraco no meio e coloque o óleo e a cachaça. Vá acrescentando a água quente aos poucos e misturando até a massa ficar macia. Caso necessário, acrescente mais farinha de trigo. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa com o auxílio de um rolo até ficar bem fina. Reserve.

Montagem

Corte a massa no tamanho que desejar e recheie com presunto, queijo, tomate e orégano. Feche o pastel, pressionando as bordas com um garfo. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os pastéis até dourar dos dois lados. Retire do óleo com uma escumadeira e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Pastel assado de frango com requeijão cremoso Crédito: Imagem: nehophoto | Shutterstock

Pastel assado de frango com requeijão cremoso

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de fermento químico

1 1/2 colher de chá de sal

3 colheres de sopa de manteiga

150 g de creme de leite sem o soro

1 gema de ovo para pincelar

Farinha de trigo para trabalhar a massa

Recheio

2 peitos de frango cozidos e desfiados

2 colheres de sopa de azeite

4 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

200 g de requeijão cremoso

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Em seguida, acrescente os demais ingredientes. Mexa até obter uma massa homogênea. Em uma superfície lisa e enfarinhada com farinha de trigo, abra a massa, corte em círculos e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o frango desfiado e refogue por 3 minutos. Acrescente o tomate, a azeitona, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por mais 1 minuto. Desligue o fogo, acrescente a salsinha, mexa e deixe esfriar.

Montagem

Coloque um pouco do requeijão cremoso em cada círculo de massa e cubra com o recheio de frango. Feche a massa e aperte as beiradas com um garfo. Pincele os pastéis com a gema de ovo, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Pastel de leite em pó com creme de avelã

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 xícara de chá deaçúcarde confeiteiro peneirado

2 xícaras de chá de leite em pó

1 pitada de sal

Creme de avelã a gosto

Modo de preparo