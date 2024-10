CULINÁRIA

5 receitas sem glúten para o Dia das Crianças

Veja como preparar opções deliciosas e seguras para os pequenos com intolerância

Portal Edicase

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 12:10

Bolinho de batata e queijo Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

As receitas sem glúten para o Dia das Crianças oferecem uma forma deliciosa e inclusiva de celebrar essa data especial, garantindo que todos possam aproveitar as festad. Esses pratos são pensados para agradar o paladar infantil, priorizando ingredientes naturais e saudáveis, além de serem adaptadas para atender às necessidades de quem possui intolerância ou sensibilidade ao glúten.

Além disso, preparar essas delícias em casa se torna uma experiência divertida e educativa para fazer com os pequenos, incentivando o contato com os alimentos e mostrando que é possível criar versões adaptadas de pratos tradicionais sem abrir mão do sabor.

Abaixo, confira 5 receitas para o Dia das Crianças sem glúten!

Bolinho de batata com queijo

Ingredientes

500 g de batata cozida e amassada

200 g de queijo muçarela cortado em cubinhos para rechear

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, adicione a batata amassada com o queijo parmesão ralado, o ovo, o azeite, a farinha de arroz e o sal. Misture bem até formar uma massa homogênea. Pegue pequenas porções da massa e abra na mão. Coloque um cubinho de queijo muçarela no centro e feche, formando bolinhas. Repita o processo até terminar toda a massa. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes por fora. Sirva em seguida.

Coxinha de frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de caldo de frango caseiro

1 1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Azeite para untar

Recheio

200 g de peito frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de requeijão

Para empanar e assar

1 xícara de chá de farinha de arroz

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de milho

Azeite para untar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até dourar. Adicione o requeijão, misture e reserve.

Massa

Em uma panela, aqueça o caldo de frango com o azeite e o sal em fogo médio. Quando começar a ferver, adicione de uma só vez a farinha de arroz e o polvilho doce. Mexa vigorosamente com uma colher de pau até que a massa se desprenda do fundo da panela e fique homogênea. Transfira a massa para uma superfície levemente untada com azeite e deixe esfriar um pouco.

Quando estiver morna, sove a massa por alguns minutos até ficar lisa e maleável. Pegue pequenas porções de massa e abra na palma da mão. Coloque uma colher de chá de recheio de frango no centro e feche, modelando no formato tradicional de coxinha. Repita o processo até terminar toda a massa e o recheio.

Empanar e assar

Passe cada coxinha na farinha de arroz, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de milho. Coloque as coxinhas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Brigadeiro de batata-doce

Ingredientes

300 g de batata-doce cozida e amassada

1/2 xícara de chá de cacau em pó sem glúten

1/3 de xícara de chá de açúcar de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Granulado sem glúten para decorar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o purê de batata-doce, o cacau, o açúcar de coco, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Leve ao fogo baixo, mexendo constantemente. Cozinhe até que a mistura comece a desgrudar do fundo da panela e atinja uma consistência semelhante à do brigadeiro tradicional. Transfira a massa para um prato untado com um pouco de óleo de coco e deixe esfriar completamente. Com as mãos levemente untadas, faça bolinhas do tamanho desejado e passe no granulado. Coloque os brigadeiros em forminhas e sirva.

Bolo de cenoura Crédito: Imagem: Silvio Aparecido Luciano | Shutterstock

Bolo de cenoura

Ingredientes

3 cenouras descascadas e picadas

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o óleo e o açúcar. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em uma tigela grande, peneire e misture a farinha de arroz, o amido de milho, a farinha de amêndoas e a pitada de sal.

Despeje a mistura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos e misture delicadamente com uma espátula. Adicione o fermento em pó e mexa até incorporar. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos. Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos antes de desenformar. Sirva em seguida.

Quibe de abóbora com quinoa

Ingredientes

400 g de abóbora-japonesa cozida e amassada

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

1/4 de xícara de chá de farinha de arroz

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de cominho

2 colheres de sopa de salsinha picada

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Adicione o cominho e mexa bem. Em uma tigela grande, misture a abóbora amassada, a quinoa cozida e o refogado de cebola e alho. Acrescente a farinha de arroz, o sal, a pimenta-do-reino e a salsinha. Misture tudo até formar uma massa homogênea.