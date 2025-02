comida

5 sobremesas práticas e deliciosas com pistache

Aprenda a preparar opções saborosas com essa oleaginosa que se tornou um dos sabores mais desejados do mundo

Portal Edicase

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 15:30

Sorvete de pistache Crédito: Imagem: Srikanth Chinta | Shutterstock

O pistache é um ingrediente saboroso e versátil que pode transformar sobremesas simples em criações irresistíveis. Com seu sabor levemente adocicado e textura crocante, ele combina perfeitamente com diversas receitas. >

Segundo o levantamento Taste Charts 2025, 13ª edição do levantamento feito pela Kerry, empresa especializada em nutrição sustentável, essa oleaginosa consolidou seu lugar como um dos sabores mais desejados no mundo. >

Confira, a seguir, 5 sobremesas práticas e deliciosas com pistache! >

Sorvete de pistache

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

1 xícara de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de matcha peneirado

1/4 de xícara de chá de pistache picado para decorar >

Modo de preparo

Triture os pistaches no processador até formar uma pasta fina. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite para facilitar a trituração. Em uma panela, aqueça o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e o sal em fogo médio, mexendo até dissolver completamente o açúcar. >

Adicione a pasta de pistache à mistura quente e mexa bem até ficar homogêneo. Adicione o matcha e misture. Desligue o fogo e deixe a mistura esfriar completamente. Coloque em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos 4 horas. >

Depois, bata na batedeira até ficar cremoso. Transfira o sorvete para um recipiente e leve ao congelador por pelo menos 3 horas antes de servir. Retire do congelador alguns minutos antes de servir e decore com o pistache picado. >

Creme de pistache caseiro

Ingredientes

1 xícara de chá de pistache sem casca e sem sal

1/2 xícara de chá de leite condensado

1/2 xícara de creme de leite fresco

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

1 colher de sopa de óleo de coco >

Modo de preparo

Coloque o pistache em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 5 a 7 minutos para intensificar o sabor. Deixe esfriar. No processador ou liquidificador, triture os pistaches até formar uma pasta homogênea. Se necessário, adicione uma colher de sopa de leite condensado para ajudar na textura. >

Adicione o creme de leite, o leite condensado, o mel, a baunilha e o sal. Bata novamente até obter um creme liso e homogêneo, despeje o óleo de coco e misture bem. Transfira para um pote de vidro esterilizado e armazene na geladeira por até 1 semana. >

Dica: use o creme de pistache como recheio, cobertura, para acompanhar pães, bolos ou até como base para sobremesas. >

Tiramisù de pistache

Ingredientes

Creme >

1 xícara de chá de mascarpone

1/2 xícara de chá de creme de pistache

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/4 de xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de extrato de baunilha >

Montagem >

200 g de biscoito champanhe

1/2 xícara de chá de café forte e sem açúcar

Pistaches picados para finalizar >

Modo de preparo

Na batedeira, bata o mascarpone com o creme de pistache, o açúcar e a baunilha até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite fresco e bata até obter um creme aerado. Reserve. Mergulhe rapidamente o biscoito champanhe no café. Em um refratário, faça camadas alternadas de biscoito umedecido e creme de pistache. Finalize com pistache picado e leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de servir. >

Bolo de pistache Crédito: Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock

Bolo de pistache

Ingredientes

Massa >

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de pistache moído

1 xícara de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 xícara de chá de leite integral

3 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de fermento químico

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio e cobertura >

1 xícara de chá de creme de pistache

1 xícara de chá de cream cheese

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

1/2 xícara de chá de pistache picado para decorar >

Modo de preparo

Massa >

Na batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme fofo e claro. Adicione os ovos, um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente a baunilha e misture. Peneire a farinha de trigo, o fermento, o bicarbonato e o sal, e adicione à mistura alternando com o leite. Incorpore a farinha de amêndoas e o pistache moído. Unte com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo três formas de 18 cm de diâmetro. Divida a massa entre as formas e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 a 30 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar completamente. >

Recheio >

Na batedeira, bata o cream cheese com o açúcar de confeiteiro até obter um creme liso. Adicione o creme de pistache e o extrato de baunilha, misturando bem. Acrescente o creme de leite fresco e bata até ficar aerado e cremoso. >

Coloque uma camada de bolo em um prato e espalhe uma porção do recheio. Repita o processo com as outras camadas. Cubra o bolo com o restante do creme e alise bem. Depois, finalize com o pistache picado no topo. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. >

Cheesecake de pistache

Ingredientes

Base >

1 1/2 xícara de chá de biscoito maisena

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de sopa de açúcar mascavo >

Recheio >

1 1/2 xícara de chá de cream cheese

1 xícara de chá de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de creme de pistache

1/2 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de chá de gelatina incolor

2 colheres de sopa de água

Pistache picado a gosto >

Modo de preparo

Base >

No processador, triture os biscoitos até obter uma farofa fina. Transfira para um recipiente e misture com a manteiga derretida e o açúcar mascavo até formar uma farofa úmida. Em seguida, pressione essa mistura no fundo de uma forma de fundo removível e leve à geladeira por 30 minutos. >

Recheio >