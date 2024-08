CULINÁRIA

5 sopas nutritivas e saborosas para o almoço

Aprenda a preparar pratos deliciosos para espantar o frio e manter a saúde do corpo

O frio chegou e, com ele, o momento de encher os pratos com comidas deliciosas para se aquecer. Além da tradicional sopa de carne com legumes, você pode explorar uma infinidade de variações, combinando ingredientes nutritivos e saudáveis para manter o corpo quentinho e cheio de energia. A seguir, confira 5 receitas de sopas para o almoço!