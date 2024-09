CONFIRA

7 receitas de sucos leves e deliciosos

Suco verde

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, bata a couve-manteiga, a alface-crespa e a água até ficar homogêneo. Acrescente o pepino, as folhas de rúcula, o suco de limão, os floretes de brócolis, a cebolinha e o gelo. Bata o suco novamente, coe e sirva a seguir.

Suco de espinafre, maçã, cenoura e aipo

Ingredientes

Modo de preparo

No liquidificador, bata as folhas de espinafre, a maçã-verde, a cenoura e a água até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia, o gelo, as folhas e os talos do aipo e bata novamente. Coe o suco e sirva em seguida.