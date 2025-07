comida

7 receitas práticas, econômicas e saudáveis com peixe

Aprenda a preparar pratos leves e deliciosos para o dia a dia

Portal Edicase

Publicado em 19 de julho de 2025 às 11:35

Peixe assado com batata Crédito: Imagem: Wideonet | Shutterstock

O peixe é um alimento fundamental no cardápio de quem deseja ter uma alimentação saudável e nutritiva. Devido a sua variedade de vitaminas, nutrientes e minerais, ele ajuda a prevenir doenças, estimula o sistema imunológico e fortalece a memória. Além disso, é o ingrediente perfeito para quem procura uma refeição simples e saborosa. >

A seguir, confira 7 receitas práticas, econômicas e saudáveis com peixes! >

Peixe assado com batata

Ingredientes

1 tilápia limpa e sem escamas

6 batatas cortadas ao meio

1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 4 limões

Sal, ramos de alecrim, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o azeite, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão e bata até obter uma pasta. Reserve. Em uma assadeira, coloque-as batatas e disponha o peixe sobre elas. Faça cortes na vertical sobre o peixe e espalhe o tempero na parte externa e interna dele. Adicione os ramos de alecrim. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Após, retire da geladeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Na metade do tempo, com cuidado, retire o papel-alumínio e deixe o peixe dourar. Sirva em seguida. >

Filé de peixe com abobrinha

Ingredientes

150 g de filé de peixe

Suco de 1/2 limão

1 cebola descascada e cortada em rodelas

1 pimentão sem sementes e fatiado

1 abobrinha descascada e cortada em rodelas

1 tomate cortado em rodelas

Sal, cheiro-verde picado, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, suco de limão e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o pimentão e doure. Desligue o fogo e reserve. Disponha as abobrinhas em uma assadeira untada com azeite, faça uma camada com o peixe e forre com a cebola, o pimentão e o tomate. Polvilhe com cheiro-verde e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida. >

Peixe empanado com aveia

Ingredientes

2 filés de peixe

Suco de 1 limão

2 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de farinha de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, alho, azeite, pimenta-do-reino e sal. Deixe descansar por 20 minutos. Após, escorra o líquido e empane os filés de peixe na farinha de aveia. Unte uma assadeira com azeite, disponha o peixe e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida. >

Bolinho de atum com ricota Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

Bolinho de atum com ricota

Ingredientes

200 g de atum picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ricota

1 ovo

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de rosca para empanar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de atum e bata até que triturem bem. Transfira para um recipiente, adicione a ricota, a cebola, a salsinha, o tomate e o ovo e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Em seguida, empane na farinha de rosca. Repita o processo com toda a massa e reserve. Coloque os bolinhos em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida. >

Dica: sirva com molho de iogurte >

Omelete recheada com salada de atum

Ingredientes

Salada >

200 g de atum sólido ao natural ralado

1 cebola descascada e picada

5 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de salsinha picada

Suco de 1 limão >

Omelete >

6 ovos

50 ml de leite de soja

2 colheres de chá de óleo de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, a cebola, a salsinha, o suco de limão e misture bem. Adicione o iogurte e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Em outro recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a omelete sobre a panela e frite até dourar. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo, recheie com a salada de atum e sirva em seguida. >

Salada de sardinha com abacate e pepino Crédito: Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock

Salada de sardinha com abacate e pepino

Ingredientes

250 g de sardinha enlatada cortada em cubos

1/2 abacate cortado em cubos

1 pepino cortado em cubos pequenos

1/2 maço de salsinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

Sal, endro e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma tigela, misture delicadamente a sardinha com o abacate e o pepino. Acrescente a salsinha e o endro. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture com cuidado para não desmanchar o abacate e a sardinha. Sirva em seguida. >

Ensopado de peixe com tomate

Ingredientes

500 g de filé de pescada

3 tomates picados

1 cebola cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar >

Modo de preparo