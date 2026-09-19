ROCK COM DENDÊ

Como o Raimundos uniu Ramones e sanfona para construir relação histórica com a Bahia

Com letras irreverentes e ritmo acelerado, a banda brasiliense criou o "forrócore", conquistou multidões no estado nos anos 90 e mantém legado nos palcos

Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 09:00

Com fúria punk e tempero nordestino, o forrócore do Raimundos conquistou a Bahia e cravou seu nome na história do rock nacional. Crédito: Crédito: Divulgação

Mais do que uma mistura inusitada de fúria e triângulo, o "forrócore" do Raimundos encontrou no Nordeste o seu segundo lar. Nos anos 90, essa receita de acordes rápidos e malícia lírica funcionou como um ímã em solo baiano, consolidando o grupo como uma das bandas mais marcantes da música nacional.



Raimundos 1 de 10

Da pressão de Brasília ao ritmo dos tambores baianos

A receita da banda unia a velocidade do punk ao tempero da sanfona e do triângulo, criando o "forrócore". Foi essa fusão que abriu as portas na Bahia, onde o público adotou a banda em grandes eventos, como o Festival de Verão de Salvador. Em 1999, o grupo flertou com ritmos baianos no álbum Só no Forevis, além de dividir palcos em festivais com artistas locais.

Essa conexão se consolidou em apresentações marcantes no estado. O público baiano abraçou o Raimundos porque enxergou naquela distorção a mesma energia da cultura local.



Mudanças na formação e o legado na estrada

A banda também passou por transformações ao longo da carreira. Após a saída do vocalista Rodolfo Abrantes, em 2001, o guitarrista Digão assumiu os vocais. Em março de 2023, o grupo enfrentou a perda do baixista Canisso.