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Como o Raimundos uniu Ramones e sanfona para construir relação histórica com a Bahia

Com letras irreverentes e ritmo acelerado, a banda brasiliense criou o "forrócore", conquistou multidões no estado nos anos 90 e mantém legado nos palcos

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 09:00

Com fúria punk e tempero nordestino, o forrócore do Raimundos conquistou a Bahia e cravou seu nome na história do rock nacional.
Com fúria punk e tempero nordestino, o forrócore do Raimundos conquistou a Bahia e cravou seu nome na história do rock nacional. Crédito: Crédito: Divulgação

Mais do que uma mistura inusitada de fúria e triângulo, o "forrócore" do Raimundos encontrou no Nordeste o seu segundo lar. Nos anos 90, essa receita de acordes rápidos e malícia lírica funcionou como um ímã em solo baiano, consolidando o grupo como uma das bandas mais marcantes da música nacional.

Raimundos

Da mistura entre a fúria do punk rock e o balanço do Nordeste nasceu o "forrócore", som único que revolucionou a música brasileira. por Divulgação
A partida precoce do lendário baixista Canisso, em março de 2023, deixou uma lacuna eterna no rock nacional e uniu o Brasil em comoção. por Reprodução
O guitarrista assumiu o microfone na raça, mantendo viva a trajetória da banda após a mudança de formação. por Reprodução
Mesmo após grandes tempestades, o Raimundos segue ativamente rodando o país e lotando shows. por Foto: Divulgação
O lendário baixista Canisso marcou a história do rock brasileiro com sua presença de palco e pegada única. por Raimundos
A combinação visceral da distorção do punk rock com a malícia do ritmo nordestino consolidou o som único do Raimundos nos palcos. por Raimundos
Com o divisor de águas Só no Forevis, o grupo aproximou o peso das guitarras ao swing baiano e cravou seu nome na história da música brasileira. por Raimundos
Em plena celebração de sua trajetória, a banda vive uma nova fase marcada pelo lançamento do álbum de inéditas XXX, a grandiosa RMDS Deluxxe Tour 2026 e a paz selada entre Digão e Rodolfo. por Raimundos
No início dos anos 90, o quarteto trazia em suas composições a malícia e a atitude do rock da capital federal. por Raimundos
Vocalista e linha de frente do Raimundos no auge dos anos 90, Rodolfo Abrantes deixou a banda em 2001. por Raimundos
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Da mistura entre a fúria do punk rock e o balanço do Nordeste nasceu o "forrócore", som único que revolucionou a música brasileira. por Divulgação

Da pressão de Brasília ao ritmo dos tambores baianos

A receita da banda unia a velocidade do punk ao tempero da sanfona e do triângulo, criando o "forrócore". Foi essa fusão que abriu as portas na Bahia, onde o público adotou a banda em grandes eventos, como o Festival de Verão de Salvador. Em 1999, o grupo flertou com ritmos baianos no álbum Só no Forevis, além de dividir palcos em festivais com artistas locais.

Essa conexão se consolidou em apresentações marcantes no estado. O público baiano abraçou o Raimundos porque enxergou naquela distorção a mesma energia da cultura local.

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Mudanças na formação e o legado na estrada

A banda também passou por transformações ao longo da carreira. Após a saída do vocalista Rodolfo Abrantes, em 2001, o guitarrista Digão assumiu os vocais. Em março de 2023, o grupo enfrentou a perda do baixista Canisso.

O Raimundos segue em turnê pelo Brasil, reunindo fãs antigos e novas gerações.

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Shows Rock Anos 90 Raimundos

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