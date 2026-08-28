Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como uma roda de amigos em Brasília criou um dos maiores fenômenos do pagode brasileiro com bilhões de views

Formado em 2016, o Menos é Mais quebrou marcas históricas nas plataformas digitais e provou que o Planalto Central vai muito além do rock e do reggae

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 09:00

Formado em 2016, o Menos é Mais quebrou marcas históricas nas plataformas digitais e provou que o Planalto Central vai muito além do rock e do reggae.
O grupo atinge média de sete a oito milhões de ouvintes a cada mês nas plataformas virtuais de transmissão de áudiofenômeno do pagode brasileiro, com bilhões de views Crédito: Divulgação/Menos é mais

Em um território eternizado pela batida do rock de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Raimundos, a união de quatro amigos reescreveu a história da música popular no Planalto Central. Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga fundaram o Menos é Mais em 2016. Em poucos anos, a sinergia entre o vocalista e o trio de percussionistas transformou encontros informais no maior grupo de pagode do Brasil, reunindo atualmente de 7 a 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

A jornada de ascensão começou a tomar proporções gigantescas na internet. O projeto gravado em tom descontraído, batizado de “Medley do Churrasquinho Menos é Mais”, caiu no gosto popular e atingiu mais de 1 bilhão de visualizações, tornando-se o registro audiovisual de pagode mais visto de todos os tempos no YouTube.

Ingressos esgotados em 30 minutos entenda o fenômeno do Menos e Mais pelo pais

Os integrantes destacam a diversidade do público de sua cidade natal como incentivo para a expansão de novos grupos locais por Divulgação/Menos é mais
As apresentações da turnê itinerante pelas capitais reuniram milhares de pessoas em edições com ingressos esgotados rapidamente por Divulgação/Menos é mais
O trabalho gravado em parceria com o cantor de forró Matheus Fernandes acumulou centenas de milhões de reproduções individuais por Divulgação/Menos é mais
A consolidação da banda abriu espaço para novas formações musicais fora do eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo por Divulgação/Menos é mais
O quarteto alcançou as três primeiras colocações dos rankings de execução digital tornando-se o primeiro grupo do gênero com esse feito por Divulgação/Menos é mais
A formação artística reúne os músicos Duzão no vocal e Gustavo, Paulinho e Ramon no acompanhamento percussivo por Divulgação/Menos é mais
A gravação do medley do projeto autoral transformou-se no audiovisual de pagode mais executado na rede por Divulgação/Menos é mais
O grupo atinge média de sete a oito milhões de ouvintes a cada mês nas plataformas virtuais de transmissão de áudiofenômeno do pagode brasileiro, com bilhões de views por Divulgação/Menos é mais
A capital federal historicamente associada às bandas de rock acompanhou a projeção do quarteto no cenário do samba por Divulgação/Menos é mais
O projeto de pagode criado em Brasília conquistou alcance nacional ao ultrapassar um bilhão de visualizações em gravação audiovisual na internet por Divulgação/Menos é mais
1 de 10
Os integrantes destacam a diversidade do público de sua cidade natal como incentivo para a expansão de novos grupos locais por Divulgação/Menos é mais

Paixão, verdade e a conquista do público

O diferencial do quarteto reside na entrega simples e verdadeira em cima do palco. A síntese desse conceito é explicada pelo próprio vocalista, Duzão: “A gente canta o que vive. Nosso pagode é de verdade”.

Essa autenticidade preencheu o espaço de um gênero que parecia restrito aos grandes centros de São Paulo e do Rio de Janeiro, provando que a capital federal, que já havia exportado o reggae do Natiruts e grandes nomes da MPB, também tinha samba no pé.

As marcas acumuladas pelo grupo impressionam

Pioneirismo nas paradas: primeiro representante do pagode a alcançar o Top 3 do Spotify (em 2023).

Parcerias de sucesso: mais de 50 colaborações registradas e o estrondoso hit "Lapada Dela" (com Matheus Fernandes), dono de 1 bilhão de streams acumulados e 539 milhões de execuções no Spotify.

Visão de mercado: como define Paulinho Félix, "a gente vive o pagode como forma de unir, não de dividir".

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Menos é Mais estreia no Camarote Salvador em 2027 e agita sexta-feira de Carnaval

Diggo surpreende público ao receber Menos é Mais durante show em Petrolina

Berço e palco de divórcio: a histórica e tumultuada relação da Legião Urbana com Brasília

O legado para os novos talentos da capital

projeção do Menos é Mais pavimentou a estrada para que outros grupos brasilienses alcançassem o circuito nacional. O percussionista Gustavo Goes garante que o fenômeno é apenas o começo de uma nova era para a cultura local.

"Tem muita gente boa surgindo e novos grupos ainda vão ganhar o país. Brasília tem uma cultura muito própria dentro do samba e do pagode, existe uma história aqui. O público daqui é muito eclético. Em outros lugares do Brasil, eu não vejo essa mistura tão forte", avalia o músico, celebrando a fase de ouro da música brasiliense.

Tags:

Música Brasil Pagodeiros Brasília Entretenimento Menos É Mais

Mais recentes

Imagem - Luiz Caldas leva a força do Axé para festival de música em destino turístico da Bahia

Luiz Caldas leva a força do Axé para festival de música em destino turístico da Bahia
Imagem - Filme conta a história da MPB sob a ótica dos filhos das estrelas

Filme conta a história da MPB sob a ótica dos filhos das estrelas
Imagem - Pianista Marcelo Galter bebe na fonte de Caymmi em seu novo álbum

Pianista Marcelo Galter bebe na fonte de Caymmi em seu novo álbum