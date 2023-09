Companhia das Letras paga autores que ficaram fora de prêmio por erro da editora

A Companhia das Letras vai repartir o valor equivalente à recompensa do Prêmio São Paulo de Literatura aos 28 autores que ficaram de fora da competição em 2023 por erro da editora.



As inscrições foram inabilitadas após um equívoco no envio dos exemplares físicos, conforme revelado pelo Estadão no final de julho. Desde então, a Companhia tentou reverter a situação, mas não teve sucesso.



Com o erro da editora, nomes como Marcelo Rubens Paiva, Carol Bensimon, Jarid Arraes, Heloisa Prieto, Sergio Rodrigues, João Anzanello Carrascoza, Flavio Izhaki, Luiz Ruffato, Lourenço Mutarelli, Ruy Castro, Eliana Alves Cruz, Ricardo Lísias, Geovani Martins e Lázaro Ramos foram excluídos da premiação.