Completando 71 anos, Bell Marques ganha carro de luxo dos filhos

Completando 71 anos nesta terça-feira (50, O cantor Bell Marques ganhou dos filhos, Rafa e Pipo, um carro de luxo avaliado em mais de R$ 1,3 milhão. O momento da entrega do "mimo" foi compartilhado nas redes sociais.



"Desde pequeno a gente sempre brincou que, um dia, iríamos dar um carrão para ele", contaram os filhos do artista.



No vídeo, Rafa e Pipo dão uma caixa de joias para Bell, que, ao abrir, encontra a chave do veículo. Os três então foram para o térreo do prédio em que vivem, no bairro da Vitória, em Salvador, para ver o carro novo.