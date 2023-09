Confira programação musical gratuita do Pelourinho

O cantor Magary Lord. Crédito: divulgação

Na quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil, os shows começam cedo com o samba do grupo Samba Maria, às 15h, no Largo Pedro Archanjo, com entrada gratuita; e show de Samba de Nêgo, às 16h, no Largo Quincas Berro D’ Água, com ingressos a R$ 20.



Já na sexta-feira (8), tem mais samba com o grupo Viola de Marujo e convidados, no Largo Pedro Archanjo, às 18h. E no Largo Tereza Batista, às 19, quem sobe ao palco é a Banda Me Siga, fazendo da mistura de estilos sua marca sem deixar ninguém ficar parado. Ambos os eventos são gratuitos.

E o samba continua nos Largos do Pelourinho no sábado e no domingo. No sábado (9), O Pretinho faz o público sambar, no Largo Pedro Archanjo, cantando os sucessos de carreira como “Sambadeira” e “O Pretinho é bom”. O show começa às 18h e é gratuito. Já no Quincas Berro D’ Água tem o pagode de Aila Menezes e seu Baile de Todas as Cores, a partir das 19h, também gratuito. O show é realizado pré parada da diversidade LGBTQIAPN+. E no Largo Tereza Batista, às 18h, tem o Samba da Síbí Dúdú exaltando a importância da musicalidade preta e trazendo convidados como Samba de Terreiro e Gira Delas. Os ingressos custam R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia).

E domingo (10) tem mais samba, no Largo Pedro Archanjo, com o grupo Samba do D’Oyá, às 14h, com entrada franca; e tem também a 10ª edição do Festival das Baleias, no Largo Tereza Batista, às 15h, com entrada franca. Além de divulgar a importância da preservação ambiental e dos mares, o festival contará com show do cantor Magary Lord, cantando seus sucessos como Inventando Moda e Pessoal Particular.

SERVIÇO

Samba Maria - Quinta-feira (7), 15h, Largo Pedro Archanjo | gratuito

Samba do Nêgo - Quinta-feira (7), 16h, Largo Quincas Berro D'Água | Ingressos: R$ 20

Viola de Marujo & Convidados - Sexta-feira (8), 18h, Largo Pedro Archanjo | Gratuito

Banda Me Siga - Sexta-feira (8),19h, Largo Tereza Batista | Gratuito

O Pretinho - Sábado (9), 18h, Largo Pedro Archanjo | Gatuito

Aila Menezes - Sábado (9), 19h, Largo Quincas Berro D'Água | Gratuito

Samba da Síbí Dúdú - Sábado (9), 18h, Largo Tereza Batista | Ingressos: R$ 40 / R$ 20

Samba D’ Oyá - Domingo (10), 14h, Largo Pedro Archanjo | Gratuito