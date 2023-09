Conheça a influenciadora que virou piada por reformar apartamento alugado

Ela aluguel um apartamento, reformou com uma arquiteta conhecida na internet, e agora saiu no prejuízo após deixar o imóvel luxuoso. Dora Figueiredo é a influenciadora mais conhecida do Brasil agora depois que expôs que perdeu dinheiro.



Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, e quase 2 milhões de fãs no YouTube, Dora ficou entre os nomes mais falados nas redes sociais nos últimos dias devido a uma reforma.



Ela divulgou um vídeo detalhando que alugou um apartamento sem reforma nenhuma, completamente "cru". O projeto foi idealizado por uma empresa de arquitetura bastante conhecida na internet, que prometeu fazer a viagem em esquema de permuta, ou seja, Dora não pagaria nada pelo serviço.