MAIS UMA AFFAIR

Conheça a nadadora que foi 'expulsa' da Vila Olímpica e afirma ter trocado mensagens com Neymar

Apesar de ser muito nova, já tem um currículo extensivo no mundo da natação. No entanto, mesmo famosa no Paraguai, país que defendia nos Jogos Olímpicos, ela ficou ainda mais conhecida por afirmar ter trocado mensagens com o jogador Neymar.