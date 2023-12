Conheça o hotel que Sabrina Sato escolheu para passar o Réveillon na Bahia; diárias chegam a R$ 18 mil

Sabrina Sato e a filha no Campo Bahia. Crédito: Reprodução

Sabrina Sato escolheu mais uma vez a Bahia para passar o Réveillon. Ela está hospedada com a família no Campo Bahia Hotel Villas Spa, um hotel boutique, pé na areia, na região da união do rio João de Tiba com o mar, na pequena vila de pescadores de Santo André, em Santa Cruz Cabrália.

Campo Bahia. Crédito: Reprodução

O Campo Bahia oferece quartos, mas também tem villas, com até cinco suítes, chegando a ter 300m2. É um lugar superexclusivo, em uma praia linda e vazia. Os hóspedes que passam por lá tem a sensação de estar numa casa à beira-mar com privacidade total e absoluta. Só para ter noção, há vagas no hotel somente a partir de 18 de janeiro e uma diária na villa maloca chega a custar R$ 18.125.

Esta é a terceira vez que Sabrina se hospeda no Campo Bahia, que está localizado a 27km do aeroporto de Porto Seguro, e faz parte do Brazilian Luxury Travel Association, marca representante de um portfólio com alguns dos melhores pequenos hotéis de luxo independentes do mundo. O Campo Bahia Hotel também integra a BLTA, Brazilian Luxury Travel Association, que tem a missão de divulgar e promover com autenticidade os melhores e mais exclusivos produtos, experiências e serviços turísticos brasileiros no país e no exterior.

Campo Bahia. Crédito: Reprodução

O empreendimento conta com um conjunto de 13 villas confortáveis em meio a uma vegetação exuberante, o Flor de Caju Restaurante, que se destaca pelo uso de ingredientes da região, um exclusivo Spa by L’Occitane, uma boutique com produtos de marcas renomadas, o beach lounge, academia equipada, espaço para yoga, além do barco, dream catcher, para passeios privativos. Inaugurado em 2014, o empreendimento abrigou a seleção de futebol da Alemanha durante a Copa do Mundo. Ele foi construído dentro de uma área verde típica da Mata Atlântica de 20 mil m², cercado por flores nativas, coqueirais, águas calmas e uma extensa faixa de areia.