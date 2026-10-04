GASTRONOMIA

Conheça o restaurante de Morro de São Paulo que mistura alta gastronomia e sabores brasileiros

Caju combina ingredientes locais, cozinha brasileira e frutos do mar em uma proposta que foge dos tradicionais restaurantes de praia

Elaine Alves

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:00

Restaurante Caju em Morro de São Paulo Crédito: Divulgação/ Paola Y Renato

Morro de São Paulo é conhecido pelas praias, movimento e por uma gastronomia fortemente ligada aos sabores da Bahia. Mas, em meio aos restaurantes que apostam em moquecas, frutos do mar e outros clássicos de destinos litorâneos, uma casa decidiu seguir por outro caminho.

É o Caju, restaurante de alta gastronomia que vem chamando atenção em Morro de São Paulo e também nas redes sociais, com conteúdos virais no TikTok. A casa aposta em uma cozinha autoral, ingredientes locais e uma mistura de referências brasileiras.

Idealizado em 2022, o restaurante nasceu depois de um projeto de cerca de cinco anos. O espaço já funcionava anteriormente como um restaurante italiano, mas a proposta passou por uma transformação para criar uma experiência gastronômica diferente na ilha.

A nova fase do Caju tem à frente o chef Lucas Fioresi, paulista de nascimento e baiano de criação. Com passagens por restaurantes como Omi, Fasano e Vini Figueira, em Salvador, o chef leva para a cozinha do restaurante referências da gastronomia mediterrânea combinadas à identidade brasileira.

No cardápio, frutos do mar e carnes grelhadas aparecem ao lado de preparações que valorizam ingredientes locais. A ideia é unir tradição e criatividade sem deixar de lado a proposta de oferecer uma experiência mais sofisticada para quem visita Morro de São Paulo.

Durante a experiência no restaurante, a refeição começou com o croquete de costela com aioli e limão. A entrada custa R$ 68,90 e é servida em uma porção com seis unidades. Para o prato principal, a escolha foi um rigatoni à la vodka com camarão. A preparação não fazia parte do cardápio regular e foi servida como um prato especial durante a experiência.

Croquete de costela com aioli e limão do Restaurante Caju Crédito: Divulgação/ DeRoleAudioVisual

Na sobremesa, a cocada cremosa com sorvete de coco fechou com chave de ouro. O prato custa R$ 39,90 e combina uma preparação tradicionalmente associada à Bahia com uma apresentação mais contemporânea.

O caju foi associado à ideia de uma árvore forte, que nunca para de crescer, simbolizando a evolução do espaço. A proposta do restaurante é funcionar como um ponto de encontro em Morro de São Paulo, onde gastronomia e hospitalidade fazem parte da mesma experiência.

A trajetória de Gabriel Arteman, responsável pelo restaurante, também está ligada à própria história em Morro de São Paulo. Nascido em Mato Grosso do Sul, ele chegou à ilha aos 13 anos e, anos depois, decidiu investir na criação de um restaurante que ampliasse as possibilidades gastronômicas do destino.