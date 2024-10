MUSICAL

'Coringa 2' não teve a recepção do público esperada, diz presidente da Warner

Filmes chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 3

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 12:38

"Coringa: Delírio a Dois" estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro Crédito: Reprodução/Warner Bros. Pictures

Jeff Goldstein, presidente de distribuição doméstica (nos Estados Unidos) da Warner Bros Pictures, relatou que a arrecadação de Coringa: Delírio a Dois foi menor do que a esperada. "O filme não teve a recepção do público da maneira que esperávamos", disse, em entrevista ao Wall Street Journal, no domingo, 6.

O filme de Joaquin Phoenix sob a direção de Todd Phillips chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 3. Globalmente, a sequência de Coringa não ultrapassou as expectativas do estúdio, que desembolsou cerca de 200 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão) na produção.

As projeções iniciais da bilheteria nos EUA do primeiro fim de semana do filme variavam, segundo o jornal americano, entre 50 milhões e 60 milhões de dólares (entre R$ 273 milhões e R$ 328 milhões, respectivamente). Entretanto, mesmo com a adição de Lady Gaga, o valor não passou dos 40 milhões de dólares (R$ 218,4 milhões, aproximadamente).

A recepção do público com Coringa: Delírio a Dois também foi baixa em sites de críticas. No Rotten Tomatoes (plataforma de avaliações), a aprovação da crítica especializada ficou em 33%, enquanto a do público está em 31%.