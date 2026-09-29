ENTREVISTA

Criadora de Heartstopper diz que não se sente mais conectada à vida adolescente

Alice Oseman veio ao Brasil lançar último volume da série de HQ que virou gigante na Netflix

Doris Miranda

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:00

Alice Oseman quer quer escrever para adultos Crédito: divulgação

Alice Oseman está pronta para fazer uma pausa. Antes, porém, ela vai viajar boa parte do mundo para conhecer leitores devotos que a acompanharam nos últimos dez anos criando os quadrinhos de Heartstopper - primeiro, uma webcomic bem-sucedida; depois, um fenômeno editorial; por fim, uma série de sucesso na Netflix.

Uma das paradas desta turnê foi na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde Alice participou de mesas de debate e sessões de autógrafos lotadas no início do mês. Seus leitores muitas vezes carregavam objetos com as cores do arco-íris e lágrimas nos olhos. “Os fãs brasileiros são muito apaixonados, muito barulhentos, mas todos muito agradáveis. Conheci muitos leitores incríveis. Eu não estava esperando um público tão grande”, disse.

É o fim de um ciclo pelo qual Alice, aos 31 anos, sente muita gratidão. Ao mesmo tempo, ela está pronta para novas aventuras, especialmente com histórias voltadas para um público mais velho.

Veja elenco de Heartstopper 1 de 9

Você começou muito nova. Criou uma série de muito sucesso com 20 e poucos anos. Sentiu que as pessoas duvidaram de você?

Sempre me frustrou um pouco que essa era a única coisa que as pessoas queriam falar. Eu estava muito animada para falar sobre o livro que eu escrevi, que era Um Ano Solitário [publicado quando tinha 19].

O que você mais aprendeu desde o primeiro livro?

Aumentei a minha autoconfiança, o que é provavelmente uma parte natural de ficar mais velha. Mas principalmente porque trabalhei em uma série de TV e tive que trabalhar com muitas pessoas e estar em um papel de liderança.

Seus livros são muito populares entre adolescentes e jovens adultos, mas você também tem muitos leitores mais velhos. Como acha que eles se relacionam com suas histórias?

Acho que pessoas de qualquer idade podem se identificar com as jornadas LGBT+ da história, que é sobre amor, amizade e comunidade. São todas coisas que, não importa a sua idade, você ainda pode encontrar. Além disso, também tem as pessoas que estão lendo e se sentem inspiradas a relembrar a própria adolescência e pensar como foi a experiência delas.

Você falou sobre ter sofrido com burnout. Por que achou importante ser transparente?

Cresci na internet e sempre tive uma relação muito aberta com meu público Gosto de poder conversar com os leitores. Sei que muitos autores ficam felizes em lançar seus trabalhos e simplesmente desaparecer, mas eu realmente gosto de me comunicar. Parecia natural compartilhar o que está acontecendo na minha vida.

No começo, você interagia bastante com os fãs online. Mas a coisa cresceu muito.

É bem difícil. Ainda não sinto que consigo lidar muito bem porque, quando algo atinge um certo nível de popularidade, sempre vai haver uma parte muito barulhenta e negativa da internet.

Tem uma relação complicada com a internet, então?

Sim, com certeza. Acho que ainda mais nos últimos tempos. Dez anos atrás, a internet era simplesmente mais divertida. Hoje em dia, tem tanta coisa horrível. É uma pena porque, como eu disse, eu cresci na internet.

Você continuou atualizando os quadrinhos de Heartstopper de forma gratuita online. Por que?

Acho que o fato de ser gratuito é, em primeiro lugar, muito útil para adolescentes LGBT+. Muitas vezes, eles não têm condições financeiras de comprar seus próprios livros.

Muita gente fala que Heartstopper é leve e fofo, mas há muitos temas complexos abordados na história.

Eu diria que esse foi o maior desafio. Para mim, trata-se de decidir quando mostrar certas coisas e quando não mostrar. Algumas histórias são feitas para serem mais sombrias, mas Heartstopper sempre teve como foco a esperança.

Uma das coisas mais bonitas do último volume é a jornada do Nick. Ele pensava que só era importante dentro do relacionamento com o Charlie. Você se preocupava que as pessoas pensassem isso?

Sim, com certeza. Acho que muitos leitores acham que o Nick é o namorado perfeito e que seu único propósito é salvar o Charlie e ajudá-lo. Acho que as inseguranças do Nick têm estado latentes ao longo de toda a série e, agora, no volume 6, pude realmente colocá-las em evidência e, finalmente, desvendar toda a sua dor e ansiedade.

Exige coragem para encerrar uma história enquanto ela ainda está fazendo tanto sucesso?

Eu já sabia há alguns anos que queria que a história terminasse quando a trajetória escolar de Nick e Charlie juntos chegasse ao fim. Explorei tudo o que queria e nunca gostaria de simplesmente prolongar a história só por prolongar.

Você está pensando em escrever para adultos?

Acho que isso é bem provável. Adorei escrever YA. Mas, hoje em dia, não me sinto mais tão conectada à vida dos adolescentes como me sentia quando comecei a criar. Eu realmente não saberia sobre o que escrever se fosse mais ficção juvenil. Por isso, com certeza, a ficção para adultos está nos planos futuros.

O que indicaria para as pessoas lerem depois de Heartstopper?

Na Bienal, tive a oportunidade de conversar com o roteirista e diretor do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que acaba de ser adaptado para uma HQ. Tem uma vibe bem parecida com a de Heartstopper.

E um livro para adultos?