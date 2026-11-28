FRAUDE NO VALE DO SILÍCIO

Criminosa que copiou Steve Jobs para aplicar golpe de US$ 4 bilhões tem rotina antes da prisão mostrada nos cinemas de Salvador

Documentário Tudo Pode Ser Visto acompanha Elizabeth Holmes antes de ela ir para a cadeia e relembra como a fundadora da Theranos enganou investidores poderosos

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 17:47

Elizabeth Holmes continua presa no Texas Crédito: Divulgação

A história de Elizabeth Holmes e da Theranos, empresa que prometia realizar centenas de exames de sangue com apenas uma gota, volta ao centro das atenções com a estreia nos cinemas brasileiros do documentário Tudo Pode Ser Visto (You Can See Everything), que estreou quinta-feira(26) nos cinemas do Brasil. Em Salvador, o longa integra a programação do Saladearte Cine Daten Paseo e do Cinemark Salvador Shopping.

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o filme acompanha Holmes e o companheiro, Billy Evans, durante os 34 dias que antecederam a ida dela para a prisão após a condenação por fraude. Gravada ao longo de três anos, a produção mistura registro documental, encenação e provocações sobre o que é real ou fabricado.

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Elizabeth Holmes continua presa em uma penitenciária federal de segurança mínima em Bryan, no Texas, onde cumpre pena desde 2023. Em março de 2026, a Justiça dos Estados Unidos reduziu a condenação original de 11 anos e três meses para 10 anos e três meses, com transferência aprovada para o regime semiaberto em agosto de 2027 e previsão de liberdade definitiva apenas em fevereiro de 2030.

Como o golpe começou em 2003 e virou febre no Vale do Silício

O escândalo começou a ser desenhado em 2003, quando Holmes tinha apenas 19 anos. Nascida em 1984, ela entrou na prestigiada Universidade de Stanford, na Califórnia, mas abandonou o curso logo no início para abrir a Theranos, nome que inventou misturando as palavras em inglês para terapia e diagnóstico. Desde criança, dizia a quem perguntasse que queria ser bilionária e afirmava que ainda se casaria com o presidente dos Estados Unidos.

Obcecada por Steve Jobs, fundador da Apple, ela queria repetir a fama e a fortuna do empresário, mas pulou a parte de construir um produto que funcionasse. Sua grande ideia era criar uma máquina, batizada de Edison, capaz de realizar todos os exames laboratoriais a partir de uma única gota de sangue retirada sem agulha. Para emocionar investidores e dar apelo humano ao discurso, passou a contar a história de um tio que morreu de câncer, dizendo que ele teria sobrevivido se não tivesse medo de agulhas.

O problema é que a jovem fundadora não entendia nada de engenharia, software, moléculas humanas ou coleta de sangue. Uma professora de Stanford chegou a alertá-la de que a ciência exige tempo, mas ela ignorou o aviso e convenceu os próprios pais a entregarem o dinheiro guardado para sua faculdade para abrir o primeiro escritório. Curiosamente, o pai dela havia sido vice-presidente da Enron, gigante norte-americana de energia que faliu em 2001 em um dos maiores escândalos contábeis da história.

Figurino copiado, segredo e namoro escondido

Guiada pelo lema comum no Vale do Silício de fingir sucesso até que ele se torne realidade, Holmes montou uma personagem teatral. Passou a usar blusas pretas de gola alta todos os dias para imitar Steve Jobs, deixava o cabelo propositalmente desalinhado para passar a impressão de que trabalhava demais e não tinha tempo de se arrumar, mantinha um olhar fixo e arregalado, escolhia trilhas sonoras para ouvir no carro antes de reuniões e costumava dançar de forma desajeitada em vídeos internos da empresa.

Mesmo sem ter uma máquina funcional, ela tinha forte instinto de marketing e conseguiu atrair talentos de ponta, incluindo uma designer que havia ajudado a criar o visual do iPhone na Apple, pois fazia questão de que o aparelho fosse bonito por fora. Com o efeito manada entre investidores atrás da próxima gigante da tecnologia, convenceu bilionários como Rupert Murdoch, dono da Fox, deu entrevistas ao lado de nomes como Bill Clinton e entrou na lista das 100 pessoas mais influentes da revista Time. No papel, sua fortuna chegou à casa dos bilhões, embora tudo estivesse lastreado em ações de uma empresa que não entregava o que prometia.

Nos bastidores, Holmes contava com Sunny Balwani, um empresário indiano bem mais velho que ela havia conhecido aos 18 anos durante um intercâmbio na China. De volta aos Estados Unidos, os dois engataram um relacionamento amoroso mantido em segredo dos investidores enquanto ele ocupava uma cadeira executiva na empresa. Na prática, Balwani atuava como o carrasco da operação, gritando com funcionários e pressionando cientistas que avisavam que os exames com uma gota de sangue eram tecnicamente impossíveis.

Para evitar que a mentira viesse à tona, ela aplicou uma regra rígida de isolamento interno. Quem trabalhava nos laboratórios não circulava pela área executiva, e investidores ou jornalistas eram impedidos de ver os testes sob a desculpa de sigilo industrial. Enquanto isso, os bilhões captados eram gastos em escritórios luxuosos, móveis caros e computadores de última geração para sustentar uma vitrine impecável, até que investigações jornalísticas e sanitárias desmontaram a farsa entre 2015 e 2018, levando ao fechamento da Theranos e à condenação criminal de Holmes em 2022.

Por @flaviaazevedoalmeida