LITERATURA

Crislane Rosa lança livro sobre dinâmicas sociais dos espaços urbanos nesta quarta-feira (10)

"Beije sua preta em praça pública: da apropriação do corpo à apropriação do espaço" terá lançamento as 16h, na Edufba Campus Canela

Luiza Gonçalves

Publicado em 9 de abril de 2024 às 14:52

Pesquisadora e escritora baiana Crislane Rosa Crédito: Divulgação

O livro "Beije sua preta em praça pública": da apropriação do corpo à apropriação do espaço, da pesquisadora e escritora baiana Crislane Rosa, terá lançamento nesta quarta-feira (10), às 16h, na Livraria Edufba da Faculdade de Educação, no Campus Canela. A obra, fruto da tese de mestrado de Crislane, busca refletir sobre os espaços geográficos da nossa cidade, focando nas relações sociais de sexo, raça e classe presentes neles, como ponto de partida para a interpretação das dinâmicas nos espaços coletivos e debatendo a presença e a ausência de lésbicas e mulheres negras.

"Raça, classe e sexo são relações sociais imbricadas. Não dá para pensar na produção do espaço urbano de Salvador sem considerá-las relações estruturantes, e para perceber isso, como mostro no livro, basta prestar atenção ao que acontece na praça do seu bairro. Acredito que assumir o racismo-sexismo-capitalismo como ponto de partida para a análise dos espaços urbanos signifique confrontar a invisibilização do que vem sendo produzido por feministas negras há décadas, e para isso é preciso se reposicionar, abrir os ouvidos, os olhos, os poros, para de fato acompanhar o que estamos há anos tentando mostrar", defende Crislane Rosa.

No livro são apresentadas reflexões teóricas, relatos de frequentadores e imagens de duas praças em bairros com perfis socioeconômicos diferentes em Salvador, escolhidas pela autora como objetos de análise. "Minha pesquisa começa com as andanças pela praça do bairro onde eu morava, em que eu via sempre homens reunidos jogando dominó, conversando, levando os passarinhos pra passear... ou seja, fortalecendo as suas relações homossociais. Para as mulheres, espaços como as praças normalmente estão vinculados ao trabalho (seja no comércio ou no cuidado com as crianças), por conta do processo de apropriação coletiva a que somos submetidas", relembra.

Narrado em primeira pessoa, o livro não se ausenta em descrever as emoções vivenciadas pela pesquisadora durante o processo. "Fomos ensinadas a escrever sobre coisas sérias de uma forma fria e distante, né? Eu falo sobre a raiva que é viver numa sociedade como essa, sobre as alegrias dos encontros que pude presenciar, da dor de ouvir relatos sobre racismo e sexismo", pontua. Em diálogo com o baiano Lande Onawale, Crislane nomeia sua obra "Beije sua Preta em Praça Pública", trecho do poema "Bandeira", de autoria do escritor, que estampou a capa de um dos jornais do Movimento Negro Unificado (MNU) em 1991, e perpetua as reflexões do diálogo do corpo, da mulher negra como agentes político e a reivindicação da apropriação dos espaços.