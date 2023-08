Curso propõe imersão online sobre a cultura pop sul-coreana

A cultura pop sul-coreana se tornou um fenômeno mundial nos últimos anos, com filmes, séries, cantores e bandas e webtoons conquistando um público cada vez mais fiel e, como consequência, movimentando fortemente a economia do país.



Atualmente, a Coreia do Sul é uma das maiores potências culturais do planeta, na medida em que sua produção artística conquista outras nações, inclusive o Brasil. Neste aspecto, o país asiático tornou-se uma liderança na difusão da cultura pop.