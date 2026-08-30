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Da “garotinha esperando o ônibus” à voz que conquistou o país, como Cássia Eller se formou em Brasília nos anos 80

Entre bares, teatro, canto lírico e carnaval, cantora construiu uma trajetória marcada pelo ecletismo antes da fama nacional

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:32

Anos no DF serviram de laboratório para a voz potente que conquistou o Brasil nos anos 90 Crédito: Divulgação

Cássia Eller virou mito da música brasileira moldando sua voz potente nos bares e palcos de Brasília, bem antes de arrastar multidões pelo país. A jovem carioca desembarcou no Setor Militar Urbano (SMU) aos 18 anos e encontrou na capital federal espaço para desenvolver sua carreira e lapidar uma sonoridade sem rótulos.

Cássia Eller

Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller era torcedora do Atlético Mineiro por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller e Frejat por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Cássia Eller por Divulgação
Viúva de Cássia Eller é a segunda mãe de Chico Chico por Reprodução | Redes Sociais
Filho de Cássia Eller se une pela primeira vez com Nando Reis em show por Reprodução
Ro Ro com Cássia Eller por Divulgação
Com Cássia Eller no Carnaval 1998 por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORREIO
Cássia, Chico Chico e Maria Eugênia por Divulgação
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Cássia Eller por Divulgação

Oswaldo Montenegro apostou no talento de Cássia logo na chegada da cantora ao DF, dando a ela um lugar no musical Veja Você, Brasília, montado em 1981 e apresentado na Sala Villa-Lobos em 1982.

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A estreia profissional foi seguida por uma trajetória em diferentes espaços e experiências artísticas da cidade, que ajudaram a revelar a versatilidade da artista.

Início de Cássia Eller nos bares de Brasília moldou estilo musical

Diferente da imagem roqueira que o Brasil conheceria depois, o início de Cássia na cidade foi marcado por uma mistura impressionante de ritmos.

Música erudita e teatro: atuou no elenco de Porgy and Bess, cantou em corais líricos e subiu aos palcos na peça Gigolôs, ao lado de Marcelo Saback, sob direção de Alexandre Ribondi.

Carnaval e cinema: soltou a voz no trio elétrico Massa Real e participou da trilha sonora do curta Patativa do Assaré, um poeta do povo, que recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 1984.

Samba e MPB: explorou a brasilidade em grupos locais, como o Malas e Bagagens, em uma fase marcada pelo ecletismo musical.

A boemia brasiliense ganhou ainda mais movimento com as performances de Cássia em bares da cidade.

O lendário restaurante Beirute, em Brasília, fazia parte desse circuito e se tornou um dos locais frequentados pela artista e por seus amigos.

Relações pessoais em Brasília influenciaram a vida da cantora

Foi nesse ambiente de liberdade que ela vivenciou relacionamentos intensos, como o registrado em cartas para Elisa Alencar nos anos 1980, e onde conheceu Maria Eugênia Vieira Martins, em 1987, companheira com quem viveu até o fim da vida.

“Muito antes de a gente se conhecer pessoalmente eu tinha visto um número só dela num show do Oswaldo Montenegro e aquilo me impressionou muito. Lembro de momentos em que a gente estava no Beirute, que era o bar da moda. E a gente se conheceu mesmo através de um amigo em comum, na casa dela e de uma namorada. A Cássia era muito tímida, eu achava que ela não ia muito com a minha cara. Eu chegava, ela calava, saía... Eu achava estranho, mas depois, quando a conheci melhor, percebi que era mais a questão da timidez. E, quando aconteceu, foi fulminante”, disse ao O Globo.

Maria Eugênia Vieira Martins

Companheira de Cássia Eller

Shows históricos consagraram o legado de Cássia Eller na capital

Nando Reis dividiu o palco com Cássia em 7 de agosto de 2001, na Sala Villa-Lobos, na última apresentação da cantora em Brasília. Cássia Eller morreu em 29 de dezembro daquele ano, aos 39 anos.

O ciclo em Brasília se fechou com uma homenagem. Em 2008, a Câmara Legislativa do Distrito Federal concedeu, post mortem, a Cássia Eller o título de Cidadã Honorária de Brasília. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), reconhecendo a trajetória da cantora que iniciou a carreira profissional na capital.

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Brasília Mpb Cássia Eller

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