Da “garotinha esperando o ônibus” à voz que conquistou o país, como Cássia Eller se formou em Brasília nos anos 80

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:32
Cássia Eller virou mito da música brasileira moldando sua voz potente nos bares e palcos de Brasília, bem antes de arrastar multidões pelo país. A jovem carioca desembarcou no Setor Militar Urbano (SMU) aos 18 anos e encontrou na capital federal espaço para desenvolver sua carreira e lapidar uma sonoridade sem rótulos.
Cássia Eller
Oswaldo Montenegro apostou no talento de Cássia logo na chegada da cantora ao DF, dando a ela um lugar no musical Veja Você, Brasília, montado em 1981 e apresentado na Sala Villa-Lobos em 1982.
A estreia profissional foi seguida por uma trajetória em diferentes espaços e experiências artísticas da cidade, que ajudaram a revelar a versatilidade da artista.
Diferente da imagem roqueira que o Brasil conheceria depois, o início de Cássia na cidade foi marcado por uma mistura impressionante de ritmos.
Música erudita e teatro: atuou no elenco de Porgy and Bess, cantou em corais líricos e subiu aos palcos na peça Gigolôs, ao lado de Marcelo Saback, sob direção de Alexandre Ribondi.
Carnaval e cinema: soltou a voz no trio elétrico Massa Real e participou da trilha sonora do curta Patativa do Assaré, um poeta do povo, que recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 1984.
Samba e MPB: explorou a brasilidade em grupos locais, como o Malas e Bagagens, em uma fase marcada pelo ecletismo musical.
A boemia brasiliense ganhou ainda mais movimento com as performances de Cássia em bares da cidade.
O lendário restaurante Beirute, em Brasília, fazia parte desse circuito e se tornou um dos locais frequentados pela artista e por seus amigos.
Foi nesse ambiente de liberdade que ela vivenciou relacionamentos intensos, como o registrado em cartas para Elisa Alencar nos anos 1980, e onde conheceu Maria Eugênia Vieira Martins, em 1987, companheira com quem viveu até o fim da vida.
Maria Eugênia Vieira MartinsCompanheira de Cássia Eller
Nando Reis dividiu o palco com Cássia em 7 de agosto de 2001, na Sala Villa-Lobos, na última apresentação da cantora em Brasília. Cássia Eller morreu em 29 de dezembro daquele ano, aos 39 anos.
O ciclo em Brasília se fechou com uma homenagem. Em 2008, a Câmara Legislativa do Distrito Federal concedeu, post mortem, a Cássia Eller o título de Cidadã Honorária de Brasília. A cerimônia ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), reconhecendo a trajetória da cantora que iniciou a carreira profissional na capital.