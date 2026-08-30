RAÍZES DE UMA ARTISTA

Da “garotinha esperando o ônibus” à voz que conquistou o país, como Cássia Eller se formou em Brasília nos anos 80

Entre bares, teatro, canto lírico e carnaval, cantora construiu uma trajetória marcada pelo ecletismo antes da fama nacional

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 11:32

Anos no DF serviram de laboratório para a voz potente que conquistou o Brasil nos anos 90 Crédito: Divulgação

Cássia Eller virou mito da música brasileira moldando sua voz potente nos bares e palcos de Brasília, bem antes de arrastar multidões pelo país. A jovem carioca desembarcou no Setor Militar Urbano (SMU) aos 18 anos e encontrou na capital federal espaço para desenvolver sua carreira e lapidar uma sonoridade sem rótulos.

Cássia Eller 1 de 14

Oswaldo Montenegro apostou no talento de Cássia logo na chegada da cantora ao DF, dando a ela um lugar no musical Veja Você, Brasília, montado em 1981 e apresentado na Sala Villa-Lobos em 1982.



A estreia profissional foi seguida por uma trajetória em diferentes espaços e experiências artísticas da cidade, que ajudaram a revelar a versatilidade da artista.



Início de Cássia Eller nos bares de Brasília moldou estilo musical

Diferente da imagem roqueira que o Brasil conheceria depois, o início de Cássia na cidade foi marcado por uma mistura impressionante de ritmos.



Música erudita e teatro: atuou no elenco de Porgy and Bess, cantou em corais líricos e subiu aos palcos na peça Gigolôs, ao lado de Marcelo Saback, sob direção de Alexandre Ribondi.



Carnaval e cinema: soltou a voz no trio elétrico Massa Real e participou da trilha sonora do curta Patativa do Assaré, um poeta do povo, que recebeu o prêmio de melhor filme pelo júri popular no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 1984.



Samba e MPB: explorou a brasilidade em grupos locais, como o Malas e Bagagens, em uma fase marcada pelo ecletismo musical.



A boemia brasiliense ganhou ainda mais movimento com as performances de Cássia em bares da cidade.



O lendário restaurante Beirute, em Brasília, fazia parte desse circuito e se tornou um dos locais frequentados pela artista e por seus amigos.



Relações pessoais em Brasília influenciaram a vida da cantora

Foi nesse ambiente de liberdade que ela vivenciou relacionamentos intensos, como o registrado em cartas para Elisa Alencar nos anos 1980, e onde conheceu Maria Eugênia Vieira Martins, em 1987, companheira com quem viveu até o fim da vida.



“Muito antes de a gente se conhecer pessoalmente eu tinha visto um número só dela num show do Oswaldo Montenegro e aquilo me impressionou muito. Lembro de momentos em que a gente estava no Beirute, que era o bar da moda. E a gente se conheceu mesmo através de um amigo em comum, na casa dela e de uma namorada. A Cássia era muito tímida, eu achava que ela não ia muito com a minha cara. Eu chegava, ela calava, saía... Eu achava estranho, mas depois, quando a conheci melhor, percebi que era mais a questão da timidez. E, quando aconteceu, foi fulminante”, disse ao O Globo. Maria Eugênia Vieira Martins Companheira de Cássia Eller

Shows históricos consagraram o legado de Cássia Eller na capital

Nando Reis dividiu o palco com Cássia em 7 de agosto de 2001, na Sala Villa-Lobos, na última apresentação da cantora em Brasília. Cássia Eller morreu em 29 de dezembro daquele ano, aos 39 anos.

