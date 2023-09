Dançarina de Iza apresenta confusão mental e agressividade após ser encontrada

Dançarina de Iza é localizada com confusão mental. Crédito: Redes sociais

Depois que a cantora Iza colocou nos stories do Instagram que estava procurando a dançarina Mileide Guedes, que desapareceu no sábado (2), após dar entrada em um hospital do Rio com um ferimento de arma de fogo, a jovem foi localizada.



Segundo o Gshow, a família da profissional informou que ela foi encontrada com um quadro psicológico abalado e bastante delicado, com confusão, além de agressividade.

"A família informa que a Mileide foi encontrada na noite de domingo (3), foi ao hospital, porém saiu logo em seguida, está hospedada em um hotel e já está com um familiar acompanhando. Apesar do quadro psicológico delicado, estamos fazendo de tudo para trazê-la de volta à Brasília. Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco. A produção da cantora IZA está acompanhando e se comprometeu em prestar toda assistência. Agradecemos o apoio de todos", diz a nota.

Mileide estava se preparando para apresentar com Iza no The Town, em São Paulo, no próximo dia 10 de setembro. Depois de ter saído de Brasília na última quinta-feira (31), com destino ao Rio, a jovem perdeu o contato com a família.

A assessoria de Imprensa de Iza explicou que, apesar de Mileide não fazer parte do quadro fixo de bailarinos da cantora, a dançarina fazia apresentações pontuais com artista. "Mileide estava ensaiando para o show do The Town. Ela dançou com a IZA em algumas oportunidades pontuais", explica.