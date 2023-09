Dançarina de Iza desaparece e cantora pede ajuda: 'Vamos encontrar'

A cantora Iza aproveitou o engajamento nas redes sociais para pedir que os fãs ajudassem a encontrar sua dançarina, que desapareceu no último sábado (2), em um hospital do Rio de Janeiro.



Segundo a artista, a parceira de apresentação deu entrada em uma unidade de saúde com ferimentos de arma de fogo nas pernas, saindo do hospital no mesmo dia, recebendo alta. Pouco antes, a jovem estava com a cantora ensaiando para o show do festival The Town.