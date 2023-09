Daniela estreia o show “Oxente Acústico” com o filho Gabriel Mercury

Oxente Acústico é o nome do novo show que a cantora Daniela Mercury vai realizar ao lado de seu filho Gabriel Mercury. O evento acontece marcada no Teatro do Sesc Bom Retiro, em São Paulo, nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Gabriel, além de cantor, é também musicista e compositor. O artista já teve canções gravadas por Caetano Veloso, Zelia Duncan e Daniela, claro, de quem é parceiro em várias canções.



No repertório de Oxente Acústico, o público vai encontrar clássicos da MPB, músicas inéditas e grandes sucessos da Rainha do Axé, que ganharam novos arranjos. Daniela Mercury e Gabriel Mercury estarão acompanhados no palco por três multi-instrumentistas baianos talentosos: Bruno Aranha, Felipe Guedes e Tarcísio Santos.