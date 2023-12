Daniela Mercury se junta ao filho Gabriel para cantar clássicos da MPB

Daniela e Gabriel. Crédito: Celia Santos/divulgação

Eles até já cantaram juntos e já compuseram algumas canções em parceria. Ele já foi backing vocal dela, aos seis anos de idade, em um dos primeiros sucessos da mãe, Menino do Pelô. Ela é veterana, está comemorando 40 anos de carreira. Mas, pela primeira vez, mãe e filho vão realizar um espetáculo completo juntos.



Daniela Mercury e Gabriel Mercury estarão na Concha Acústica neste sábado (2) para apresentar pela primeira vez em Salvador o show Oxente Acústico, que passou por Ribeirão Preto e São Paulo. No repertório, hits da carreira de Daniela Mercury, clássicos da MPB e composições inéditas de Gabriel e Daniela juntos e de Gabriel com outros parceiros, como Itamar Vieira Jr e Carlos Capinan.

Mas, apesar do "oxente" no nome, o show não é estritamente de repertório regional: "O que é ser baiano e nordestino? É também ter influência do rock, do Clube da Esquina... E estamos diante de uma geração que está de cena, como Rita Lee e Gal Costa [que morreram recentemente]. E tem também Milton Nascimento, que se despediu dos palcos. E eles são influências tanto para mim, como para Gabriel", diz Daniela, que tem 58 anos, 20 a mais que o filho.

No palco, Gabriel vai revelar ao público seus dotes como intérprete. Experiente como músico e compositor, só mais recentemente assumiu-se de vez publicamente como cantor. E, para deixar clara a mudança, resolveu até incorporar seu sobrenome Mercury ao nome artístico. Antes, assinava como Gabriel Póvoas. "Agora, estou me abrindo mais para a carreira de cantor. E o uso do 'Mercury' [que originalmente se pronuncia 'mercúri'] veio com essa intenção de me mostrar mais como compositor e intérprete", revela Gabriel.

E, se depender da mãe coruja, o filho tem futuro: "Cantamos músicas como San Vicente e Beatriz, consagradas na voz de Milton. E a tessitura da voz de Gabriel é revelada em músicas como essas. O domínio dele como cantor é algo raro". E quem for à Concha vai ver também o talento de Gabriel como compositor, em cancões como Ladeiras da Bahia, a parceria com Capinan, veterano que assina letras clássicas como Soy Loco Por Ti, América e Ponteio. "Essa música é um ijexá alegre, que nunca foi gravada. Tem um refrão fácil, que todo mundo vai sair cantando da Concha", diz Daniela.

De Gabriel, tem também Marmita, defendida com entusiasmo pela mãe: "Essa virou hit nas apresentações em São Paulo. Era para ser a capella, mas virou um sambinha no violão e depois acrescentamos a percussão. É um sambinha sutil, sem-vergonha e as pessoas se divertem muito, acham graça na letra".

E se você está acostumado a ver Daniela agitando as ruas no Carnaval, saiba que na Concha vai ser diferente: "Não é um show que chega a ser dançante", avisa a cantora. "Mas também não é tão 'quieto' assim", ri Daniela. "É um repertório que quase ninguém faz mais, com MPB, clássicos e canções novas. Tem algumas profundas e outras mais alegres, engraçadas. Mas músicas 'com conteúdo', se não, a gente só canta coisa superficial, que não faz diferença na vida de ninguém", diz a cantora.

Há algumas canções que o público conheceu nos álbuns de Daniela, como Minas com Bahia, Bandeira Flor e Rede, todas do mesmo disco: Feijão com Arroz, de 1996. Entre aquelas que o público não se acostumou a ouvir na voz de Daniela, estão, por exemplo, Dia Branco e Chega de Saudade. A primeira, segundo a cantora, "é uma versão linda, mais acústica". E o clássico da bossa ganha batidas do candomblé. "É um show 'cool', que passa por ijexás, samba e diversos ritmos. É um pop/MPB".

Tem também momentos dedicados ao rock, incluindo uma homenagem a Elza Soares e outra a Cazuza: "Do repertório de Elza, resgatei No Tempo da Intolerância. Quis falar dela porque faleceu há pouco tempo, antes de o álbum ser lançado. É um texto muito pertinente, que diz 'Se você quer um inimigo/ É só falar o que pensa'".

Serviço

Daniela e Gabriel Mercury em Oxente Acústico

Quando: Sábado (2), 19h

Local: Concha Acústica

Ingressos: 1º lote – R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia entrada)

2º lote – R$ 140,00 (inteira) / R$ 70,00 (meia entrada)

3º lote – R$ 160,00 (inteira) / R$ 80,00 (meia entrada)