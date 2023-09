Danniel Vieira, Ricardo Chaves e Batifun animam feijoada em prol do GACC-BA

Danniel Vieira, Ricardo Chaves e Batifun estarão juntos na 3ª Feijoada do Amor, evento promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA), que acontece neste sábado (16), a partir de meio dia.



O evento acontece no Lounge Premium da Itaipava Arena Fonte Nova e também oferecerá ao público sorteio de brindes, ações promocionais, e programação exclusiva para as crianças com Tio Paulinho.



Além de desfrutar dos shows completos, buffet de feijoada tradicional e vegana, quem for à 3ª Feijoada do Amor estará contribuindo com as obras assistenciais do GACC-BA. O resultado do evento será integralmente revertido para o projeto Acolhimento e Solidariedade, que visa a reforma e melhorias dos apartamentos que acolhem os pacientes e seus acompanhantes e a brinquedoteca da instituição.