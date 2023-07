Davi Caramelo abre exposição nesta segunda-feira (3)

Davi Caramelo entre obras da nova exposição. Crédito: divulgação

O artista visual Davi Caramelo (@davicaramelo) apresenta nesta semanaa exposição A Beleza que te Segue Brilha nas Sombras, com abertura nesta segunda-feira (3), às 18h, na A Galeria, no bairro do Rio Vermelho. A mostra seguirá aberta para visitação a partir do dia 5 até o dia 29 de julho, de quarta a sexta de 15h às 19h, e sábado das 9h às 12h. Há possibilidade de realizar visitas fora deste horário também, mas devem ser agendadas através do email [email protected]

De acordo com o artista, a exposição torna público o resultado de cerca de três anos de pesquisa e que agora se materializa em uma série de trabalhos em pintura e desenho que foram produzidos integralmente no ano de 2023. A mostra conta com texto crítico de Fábio Gatti (@fabiogatti.desfotografia), que também assina a consultoria criativa em parceria com João Oliveira (@joaooliveira) e Lanussi Pasquali (@lanussi.pasquali).

Fabio Gatti destaca o aspecto figurativo particular da produção do artista: “Embora Davi se dedique, com o uso do preto e do branco, à elaboração de uma garantia das formas, da estrutura visual, da fronteira entre os objetos e os cenários, nada parece caber ou se adequar minimamente aos espaços pintados. Entre a figura e o fundo tudo é imagem porque a sombra (preta ou branca) é, ela mesma, figuração. No jogo dado pela pintura, todas as coisas são imprecisas e, por isso mesmo, vibráteis.”

"Busco nesta série de trabalhos provocar as percepções, criar tensões visuais por meio de corpos humanos ou arquitetônicos que nascem a partir do contraste e através deles adentrar em questionamentos que perpassam o subconsciente humano, as relações interpessoais e a efemeridade da vida assim como as tentativas diversas de prolongá-la" explica Caramelo.

Sobre Davi Caramelo

Davi Caramelo (Salvador, 1987) é artista multimídia, ilustrador, designer, arquiteto e diretor de arte. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA (2022) e em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda pela ESAMC (2009). Davi desenvolveu sua trajetória artística de maneira singular, revelado ao grande público pelo artista plástico Leonel Mattos, Davi já participou de sua primeira mostra rodeado de veteranos locais entre eles Sante Scaldaferri, Fátima Tosca, Lígia Aguiar, Maria Adair, J. Cunha, Ramiro Bernabó e Juraci Dórea. Seus trabalhos já foram expostos individualmente em Salvador, em 2011, 2013 e 2017, e em Buenos Aires, Argentina, em 2015. Entre residências artísticas e exposições coletivas selecionadas incluem passagens pelos EUA, México, Portugal, Bolívia e Equador, entre algumas mais recentes estão "Arte Brasil CCBM" na Cidade do México ao lado dos artistas Felipe Rezende e Leila Da Cruz e "Pertencentes" no MAM - Museu de Arte Moderna da Bahia. Sua obra discute as relações humanas e seus aspectos dicotômicos através de pinturas, desenhos, colagens e esculturas.

Serviço:

Exposição: "A beleza que te segue brilha nas sombras", de Davi Caramelo

Realização: A Galeria - Ativa Atelier

Apoio: Ahorita Padaria e Matiz Tintas

Consultoria criativa: Fábio Gatti, João Oliveira e Lanussi Pasquali.

Texto crítico: Fábio Gatti

Texto biográfico: Lígia Aguiar

Período: 05/07 a 29/07 de 2023, quarta a sexta de 15h às 19h, sábado das 9h às 12h.

Local: A Galeria, Ativa Atelier, Rua Tupinambás, 423 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-090.

Informações, agendamento e visitas educativas: [email protected]

ENTRADA FRANCA