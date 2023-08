De Madonna a Britney: veja as famosas que pagam pensão aos ex-maridos

Madonna, Halle Berry e Britney Spears são algumas da estrelas que tiveram que pagar pensão aos ex-maridos. Crédito: reprodução

Assim como entre os pobres mortais, o divórcio não é tão incomum no mundo das celebridades. O mais incomum, porém, é que as mulheres paguem pensão aos ex. Mas, a depender dos acordos pré-nupciais, algumas poderosas podem ter que abrir mão de alguns milhões ao desfazer o casamento.



Madonna, Britney Spears e Halle Berry são alguns dos exemplos que se separaram e tiveram que arcar com os custos dos ex-parceiros.



A seguir, confira algumas outras das famosas que tiveram que arcar com pensões aos ex-maridos.

Madonna

A rainha do pop ficou casada oito anos com Guy Ritchie e teve dois filhos com o cineasta. Com o divórcio, Madonna pagou ao ex US$ 85 milhões (quase R$ 415 milhões na cotação atual).

Britney Spears

Conhecida como a princesa do pop, Britney Spears ficou casada três anos com Kevin Federline e teve dois filhos.

Com a separação, a cantora começou a pagar uma pensão de US$ 20 mil (mais de R$ 97 mil) por mês. Em 2018, o ex-marido entrou na Justiça para pedir que o valor fosse triplicado, para sustentar o estilo de vida dos herdeiros.

Recentemente, a famosa se divorciou de Sam Asghari, com quem ficou casada pouco mais de um ano. De acordo com o TMZ, após o término, Britney Spears está desembolsando US$ 10 mil (R$ 48,8 mil) com a nova moradia do ex-parceiro.

Halle Berry

Halle Berry pediu o divórcio do então marido, Olivier Martinez, há oito anos. Há pouco tempo, a atriz conseguiu finalizar a separação.

Conforme os documentos obtidos pela Fox News, ficou acordado que a artista pagará US$ 8.000 (quase R$ 39 mil) de pensão alimentícia mensal e dará 4,3% de qualquer renda que ultrapasse US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões) ao ex.

Berry também bancará os cuidados com a saúde do filho, as mensalidades de sua escola particular e os custos de todas as suas atividades extracurriculares.

Jennifer Lopez

Após ficar oito meses casada com o dançarino Chris Judd, Jennifer Lopez teve que pagar US$ 15 milhões (R$ 73,2 milhões) a ele. Hoje, a estrela é casada com Ben Affleck.

Christina Aguilera

A cantora se casou com Jordan Bratman em 2005 e tiveram um filho três anos depois. No entanto, em 2010, o então casal decidiu se separar.

Com um acordo pré-nupcial, Christina Aguilera concordou em pagar um valor — nunca revelado — para acelerar o processo de separação.

Outras famosas que pagaram pensão a ex-companheiros

Janet Jackson ficou casada oito anos com o coreógrafo Rene Elizondo Jr e pagou US$ 10 milhões (R$ 48,8 milhões) ao ex após sua separação.

Kate Walsh precisou pagar US$ 627 mil (mais de R$ 3 milhões) e metade dos direitos autorais de Private Practice — referente aos episódios em que participou enquanto estava casada com o produtor Alex Young.