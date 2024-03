#PARTIUFÉRIAS

Depois da extensa maratona no verão, Bell Marques viaja de férias com a família

Depois da impressionante maratona de sete dias no Carnaval de Salvador - entre comandar o Bloco Camaleão e o Vumbora, shows em camarotes e no Arrastão que encerra a festa - além dos shows e festas de verão pós folia carnavalesca, o cantor Bell Marques, de 71 anos, reservou um tempo para merecidas férias em família.

O show de Bell, uma das atrações da comemoração dos 475 anos de Salvador, estava previsto para o dia 7 de abril e foi adiado para 6 de julho. Como o artista já estava com férias programadas e só voltaria a Salvador dias antes do show, não haveria tempo para ensaiar e organizar o roteiro de 10 horas planejado para a celebração.

“Bell vai fazer o grande show com trio elétrico, palco e presença de artistas nacionais e do nosso estado que ele vai convidar. Foi um pedido dele para que nós pudéssemos transferir para outra data”, completou. O artista completa 72 anos neste ano.

No lugar do show de Bell, a Prefeitura anunciou o show conjunto de Carlinhos Brown, Larissa Luz (convida Luedji Luna e Didá) e Seu Jorge, no dia 6 de abril (sábado), Praça Maria Felipa (antiga Praça Cairu, no Comércio).