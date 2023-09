Desfiles e show abertos ao público marcam evento do Shopping Itaigara

Criadores da grife Meninos Reis. Crédito: divulgação

O Encontro com a Moda Verão 2024 Shopping Itaigara, que acontece desta terça (12) a sábado (16), na Praça Central do shopping, contará com desfiles, shows, bate-papos, performances de moda e muita badalação. O Shopping Itaigara escolheu a dupla de baianos Céu e Júnior Rocha, Meninos Rei, para abrir a programação em uma ação exclusiva para convidados.



Nesta terça-feira (12), a partir das 18h, os fundadores e estilistas da Meninos Rei vão contar um pouco sobre a história dessa marca baiana que ganhou o Brasil e diversas cidades do mundo com muita criatividade e autenticidade. O talk contará com mediação da consultora de moda Anna Bordignon. No encerramento, sábado (16), quem vai se apresentar em um show aberto ao público é a cantora Lorenight, a partir das 16h.

“Teremos uma semana inteirinha respirando moda e inspirando os nossos clientes com muitos insights e conteúdo sobre estilo e moda”, destacou Gilson da Hora, gerente de Marketing do Shopping Itaigara. As marcas que compõem o segmento de moda do empreendimento vão levar para as passarelas as principais tendências do verão 2024 que estão em alta em todo o mundo.

Na quarta-feira (13), às 17h, será a vez da Cheville, e a partir das 19h, as lojas Constance e Maria Flor. Na quinta-feira (14), a partir das 17h o público poderá conferir os desfiles das marcas Mee, Paula Michelle e Prata & Cia. Às 19h, começará os desfiles das lojas Arezzo, Santa Biju e Santa Oportunidade.