Despedida! Atores de 'Vai na Fé' fazem roda de samba para finalizar gravações

O fenômeno 'Vai na Fé', novela das 19h da Globo, está na reta final, mas os atores do folhetim não querem se despedir. Na noite desta quarta-feira (19), o elenco se reuniu para celebrar a amizade com uma roda de samba.



A festa "Baile do NeiNei", que ficou conhecida na novela, aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro, e recebeu famosos do elenco, como Carolina Dieckmann, Renata Sorrah, Sheron Menezes, Clara Moneke e José Loreto, além do restante do elenco que fez parte do sucesso da Globo.