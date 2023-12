Destaque no Campeonato Saudita, Anderson Talisca lança EP de trap; ouça

Anderson Talisca. Crédito: Divulgação

Revelado pelo Esporte Clube Bahia e com carreira consolidada, o meia-atacante Anderson Talisca é, atualmente, um dos destaques do Campeonato Saudita, que disputa ao lado de Cristiano Ronaldo pelo clube Al-Nassr. Há uma semana, ele deu novos passos em outra carreira, a de trapper, onde já atuava sob o nome Spark. No último dia 24, ele lançou nas plataformas digitais o EP "Sou Eu", dando continuidade à sua relação com a música.



Com cinco faixas, todas compostas pelo jogador, natural de Feira de Santana, o EP foi lançado pelo selo Nine Four, do próprio Talisca, criado para revelar artistas locais, principalmente, como o trapper baiano Ítalo Melo.

"Nesse EP, na verdade, nessa unificação do Spark com o Talisca, o lifestysle, o R&B, as 'love songs', têm, sim, a minha vivência, do Anderson, um cara muito romântico, muito carinhoso", revelou o artista-atleta, em entrevista ao jornal O Globo.

A relação do jogador com a música, inclusive, como é natural para muitos baianos, é antiga. Na infância, chegou a tocar surdo em uma banda de axé, antes de seguir para o futebol, mundo que foi conquistando rapidamente. O sucesso nos campos, no entanto, nunca afastou dele a vontade de se envolver mais com a música.

"Nós, atletas, temos uma vida muito corrida. Por trás das câmeras, a gente é outro ser humano. Temos nossos gostos, nossos desejos e nossos sonhos também, que não é só jogar futebol. O meu sempre foi esse, caminhar junto com a música. Cresci lado a lado com a música e com o futebol", disse Talisca, que se capacitou e se diz orgulhoso de expor esse outro trabalho, que mistura influências e os beats calmos, mais puxados para o R&B, contando os sabores e dissabores de seu estilo de vida de fama e poder financeiro.

Talisca, inclusive, não acredita que Spark seja um personagem, apenas uma outra faceta sua, que marca uma expansão da sua carreira, em um momento em que ele também brilha nos gramados internacionais. "Quando as duas coisas se unem, com muito respeito, eu acho que tudo flui. Isso reflete muito dentro de campo. Estou feliz por esse momento especial na minha carreira", revelou o feirense, realmente apaixonado por música.

"Música é vida, está em todo lado. A música é a forma com que a gente supera tudo. Barreiras, palavras contrárias, pessoas que não gostam da gente. A gente procura expressar isso nas nossas músicas", diz.