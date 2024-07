HUMOR DE QUALIDADE

Destaques da comédia baiana, Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha se apresentam em Salvador

Confira data e local do evento em Salvador

Considerados grandes expoentes da comédia stand-up baiana, os humoristas Jhordan Matheus, João Pimenta, Matheus Buente e Tiago Banha, do grupo Vatapá Comedy Club, tem novo encontro marcado com o público de Salvador.

Com uma visão bem-humorada da nossa realidade e piadas sempre quentes, o quarteto se apresenta no dia 5 de julho, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresso Digital.