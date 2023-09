Dia do Sexo: Confira famosos que têm perfis íntimos nas redes sociais

Famosos entram para plataforma de conteúdo adulto. Crédito: Redes sociais

O Dia do Sexo é comemorado nesta quarta-feira (6) e diversos famosos estão entre os mais comentados nas redes sociais por fazer relação íntima para todos verem na web, além de fotos com nudez explícita.



O OnlyFans e Privacy tomou conta da internet, principalmente para quem não tem vergonha de mostrar o corpo, a intimidade, muito menos de se expor fazendo sexo para todos.



Confira abaixo as subcelebridades que estão faturando alto com o sexo na web:

A mais famosa de todas é Andressa Urach. Ela saiu da igreja evangélica após levar um golpe financeiro de R$ 1 milhão. Até tentou ficar longe da mídia envolvendo assuntos sexuais, mas voltou com tudo e agora está na plataforma de conteúdo adulto fazendo fotos, vídeos e, o mais recente, gravando vídeo pornô com o filho fazendo a filmagem.

Wagner Santiago deixou a imagem de bom moço que tinha no BBB, e agora está focado em mostrar tudo na internet. Além de exibir as partes íntimas, ele também grava diversos vídeos com a namorada, em posições bastante polêmicas. Um dos assuntos comentados recentemente foi a cirurgia para melhorar a imagem do pênis.

Thomaz Costa já foi da novela infantil Chiquititas, se tornando ídolo das adolescentes. Mas a imagem de criança foi ficando de lado para dar espaço para o jovem que não tem vergonha de gravar vídeos tomando banho, com as partes íntimas circulando nas redes sociais. Ele já faturou mais de R$ 500 mil com o conteúdo adulto.