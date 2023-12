Diretor de ‘Pânico 7’ deixa franquia: ‘Sonho que virou pesadelo’

A crise que ronda os bastidores do sétimo filme da franquia de terror “Pânico” parece ainda estar longe do fim. Após as saídas das atrizes Melissa Barrera e Jenna Ortega da produção, foi a vez do diretor Christopher Landon anunciar sua retirada da sequência. O cineasta comunicou nas redes sociais o encerramento de sua relação com o longa-metragem.



“Acho que este é um momento tão bom quanto qualquer outro para anunciar que saí formalmente do ‘Pânico’ há sete semanas. Isso decepcionará alguns e alegrará outros”, introduziu seu anúncio no X (antigo Twitter). Landon acrescentou que ficou com o “coração partido” por todos que participaram da produção.