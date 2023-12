Do Outro Lado do Mar celebra 50ª apresentação na Casa do Comércio

Andréa Elia e Edu Coutinho em Do Outro Lado do Mar. Crédito: Caio Lirio

A peça Do Outro Lado do Mar celebra nesta quarta (6), 20h, sua 50ª apresentação em sessão única no Teatro Sesc Casa do Comércio com ingressos custando R$ 20 / R$ 10 (à venda no Sympla). Dirigida por Marcio Meirelles, a montagem com atuação de Andréa Elia e Edu Coutinho é uma reflexão poética sobre temas como identidade, trabalho e solidão.

Primeira versão no Brasil da obra de Jorgelina Cerritos, premiada autora latino-americana natural de El Salvador, Do Outro Lado do Mar é uma reflexão poética sobre temas como identidade, trabalho e solidão. Com atuação de Andréa Elia e Edu Coutinho, a peça narra um encontro inusitado entre um pescador e uma servidora pública, funcionária de um cartório municipal.

O homem, que não tem nome, sobrenome ou qualquer registro civil, precisa da emissão de um documento que comprove a sua própria existência. Ela, trabalhadora exemplar, transferida para um balcão de atendimento numa praia deserta por estar perto de se aposentar, recebe com espanto o pedido do rapaz. Ao longo de seis dias, os personagens vão revelando-se um ao outro, numa história repleta de beleza e poesia.