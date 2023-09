Do Outro Lado do Mar retorna em curta temporada

DoDo Outro Lado do Mar” retorna ao Teatro Vila Velha . Crédito: Joao Milet Meirelles

Indicado ao 33º Prêmio Shell de Teatro, na categoria Cenário, o espetáculo Do Outro Lado do Mar volta a cartaz nesta quinta (21)e, para curta temporada no Teatro Vila Velha. Com direção de Marcio Meirelles - que também assina o cenário - a montagem tem atuação atuação de Andréa Elia e Edu Coutinho e trilha sonora ao vivo de Ramon Gonçalves. Esta é a primeira montagem brasileira da obra de Jorgelina Cerritos, aclamada autora de El Salvador.



A trama se desenvolve em uma praia deserta, onde foi instalado um balcão de atendimento de um cartório municipal. Ali, uma funcionária pública dedicada e prestes a se aposentar espera sozinha alguém que apareça precisando do seu trabalho. De um barco chega um homem jovem, sem nome ou sobrenome, que não sabe onde nasceu, em busca da emissão de um documento que comprove a sua existência. Apostando na poesia e na simplicidade, o espetáculo faz uma reflexão sobre temas como trabalho, solidão e identidade.

“A peça parte do conflito de um jovem personagem que, por não ter certidão de nascimento, oficialmente não existe. Embora pareça absurda, essa situação é realidade para 3 milhões de brasileiros e brasileiras que, sem registro civil, não têm acesso aos direitos mais básicos, como por exemplo o atendimento nos sistemas de saúde e educação”, comenta o ator Edu Coutinho, que assina a tradução, com colaboração de Marcio Meirelles. A obra rendeu em 2010 a autora salvadorenha Jorgelina Cerritos o Prêmio Casa de las Américas, pela dramaturgia de “Do outro lado do mar” - originalmente intitulada “Al otro lado del mar”.

A montagem é um dos marcos dos 50 anos de carreira de carreira do diretor Márcio Meirelles. “Estou envolvido com a peça desde o começo de 2022, quando fizemos a transliteração e a reposição na cena presencial desse espetáculo que foi criado para uma cena virtual. É uma peça sobre a identidade que você tem e a identidade que você é obrigado a ter. As imposições sociais, as estruturas, o sistema que impõe identidades e o que isso provoca em pessoas diferentes ”, reflete Marcio.