MEMÓRIA

Documentário sobre Mãe Menininha será exibido nesta sexta (6) na Sessão da Tarde

Mãe Menininha – A Estrela do Gantois, produzido pela TV Bahia para lembrar os 40 anos da morte da sacerdotisa

Doris Miranda

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:00

Mãe Menininha do Gantois Crédito: Arquivo CORREIO

A história, a fé e a força de Mãe Menininha do Gantois, uma das ialorixás mais famosas e importantes do Brasil, são retratadas no documentário Mãe Menininha – A Estrela do Gantois, produzido pela TV Bahia para lembrar os 40 anos da morte da sacerdotisa.

A obra, com direção do jornalista e apresentador Ricardo Ishmael, resgata o legado da líder religiosa que marcou a história da Bahia e se tornou uma referência na preservação das tradições de matriz africana. O filme será exibido nesta sexta-feira (6), na tela da TV Bahia, logo após a novela Roque Santeiro. Logo depois, o documentário poderá ser assistido gratuitamente no Globoplay.

“Mais do que um produto jornalístico, trata-se de um documento histórico que destaca a contribuição de uma das maiores iyalorixás brasileiras de todos os tempos. Ao contar a trajetória de Mãe Menininha do Gantois, num filme com alcance nacional e internacional, a Rede Bahia reafirma o seu compromisso com a preservação da memória”, afirma Ishmael.

Com aproximadamente uma hora e quarenta minutos de duração, o documentário celebra o legado de Mãe Menininha, destacando sua trajetória de liderança religiosa e cultural. A produção reúne mais de 60 depoimentos de familiares, estudiosos, filhas e filhos de santo do Gantois e artistas como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Alcione, Mariene de Castro, Márcia Short, Nelson Rufino, Flora Gil, Daniela Mercury, Regina Casé e Lúcia Veríssimo.

Nigéria e Bahia

Para contar essa história, a equipe de jornalismo da TV Bahia teve acesso ao acervo de reportagens e entrevistas da própria emissora e da Rede Globo, no Rio de Janeiro. Os registros incluem encontros com políticos, jogadores de futebol e artistas de televisão.

O filme também destaca as homenagens à ialorixá em escolas de samba e sua participação em campanhas publicitárias e comerciais de TV, revelando a força da presença da religiosa na mídia.