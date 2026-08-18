CINEMA

Documentário conta história da Irmandade do Rosário dos Pretos

Filme dirigido por Leo Veneza terá exibição gratuita nesta quarta (19), às 19h30, no Cine Glauber Rocha

Doris Miranda

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00

Cena do doc Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora Crédito: divulgação

A história, a fé e o cotidiano de uma das mais antigas tradições religiosas afro-brasileiras ganham as telas no documentário Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora, dirigido pelo cineasta baiano Leo Veneza. O lançamento do filme acontece nesta quarta (19), às 19h30, no Cine Glauber Rocha, com a presença do diretor e de integrantes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

O filme acompanha os bastidores da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, realizada no Pelourinho, em Salvador, revelando o trabalho das mulheres e dos homens que mantêm viva uma celebração preservada há mais de dois séculos.

Celebrada desde 1820, a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos reúne missas, procissão e a tradicional bacalhoada, mantendo uma estrutura que atravessa gerações. Em 2024, a celebração foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), em reconhecimento à sua importância histórica, religiosa e cultural.

A festa está diretamente vinculada à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, fundada em 1685 por pessoas negras livres, libertas e escravizadas. Trata-se de uma das primeiras irmandades negras do Brasil, criada em um período em que a população negra era impedida de frequentar as mesmas igrejas dos senhores de escravos.

A festa é celebrada desde 1820 com missa e procissão Crédito: divulgação

Tradição secular

Para garantir um espaço próprio de culto, os irmãos construíram, ao longo de quase um século, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. As obras tiveram início em 1704, e a fachada, com suas torres características, foi concluída a partir de 1780, graças ao trabalho voluntário dos próprios integrantes da Irmandade em seus momentos de folga.

Mais do que registrar os principais ritos da festa, o filme volta seu olhar para quem sustenta essa tradição diariamente. Com linguagem observacional e entrevistas, Leo Veneza acompanha irmãs e irmãos da Irmandade que cozinham, costuram, ensaiam, organizam e transmitem os saberes da celebração às novas gerações.

O documentário evidencia uma rede de afetos, cuidado e pertencimento que mantém viva uma prática nascida como estratégia de resistência, autonomia e preservação da identidade da população negra durante o período colonial.