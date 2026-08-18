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Documentário conta história da Irmandade do Rosário dos Pretos

Filme dirigido por Leo Veneza terá exibição gratuita nesta quarta (19), às 19h30, no Cine Glauber Rocha

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 06:00

Cena do doc Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora
Cena do doc Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora Crédito: divulgação

A história, a fé e o cotidiano de uma das mais antigas tradições religiosas afro-brasileiras ganham as telas no documentário Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora, dirigido pelo cineasta baiano Leo Veneza. O lançamento do filme acontece nesta quarta (19), às 19h30, no Cine Glauber Rocha, com a presença do diretor e de integrantes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.

O filme acompanha os bastidores da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, realizada no Pelourinho, em Salvador, revelando o trabalho das mulheres e dos homens que mantêm viva uma celebração preservada há mais de dois séculos.

Celebrada desde 1820, a Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos reúne missas, procissão e a tradicional bacalhoada, mantendo uma estrutura que atravessa gerações. Em 2024, a celebração foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), em reconhecimento à sua importância histórica, religiosa e cultural.

A festa está diretamente vinculada à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, fundada em 1685 por pessoas negras livres, libertas e escravizadas. Trata-se de uma das primeiras irmandades negras do Brasil, criada em um período em que a população negra era impedida de frequentar as mesmas igrejas dos senhores de escravos.

A festa é celebrada desde 1820 com missa e procissão
A festa é celebrada desde 1820 com missa e procissão Crédito: divulgação

Tradição secular

Para garantir um espaço próprio de culto, os irmãos construíram, ao longo de quase um século, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. As obras tiveram início em 1704, e a fachada, com suas torres características, foi concluída a partir de 1780, graças ao trabalho voluntário dos próprios integrantes da Irmandade em seus momentos de folga.

Mais do que registrar os principais ritos da festa, o filme volta seu olhar para quem sustenta essa tradição diariamente. Com linguagem observacional e entrevistas, Leo Veneza acompanha irmãs e irmãos da Irmandade que cozinham, costuram, ensaiam, organizam e transmitem os saberes da celebração às novas gerações.

O documentário evidencia uma rede de afetos, cuidado e pertencimento que mantém viva uma prática nascida como estratégia de resistência, autonomia e preservação da identidade da população negra durante o período colonial.

Exibição do documentário Rosário dos Pretos – A Festa de Nossa Senhora, do diretor Leo Veneza | quarta (19), às 19h30, no Cine Glauber Rocha | Entrada gratuita, com retirada dos ingressos estão disponíveis para retirada na Secretaria da Irmandade, localizada na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Tags:

Cinema

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